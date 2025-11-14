Die neue Staffel des britischen Dschungelcamps startet diesen Sonntag. Ein TV-Insider enthüllte die Gagen der Teilnehmer. Doch wie schneiden sie im Vergleich zu jenen im deutschen Dschungelcamp ab?

So viel verdienen die britischen Dschungelcamper – wie siehts bei den deutschen aus?

1/10 Jack Osbourne ist aus Schweizer Sicht der bekannteste Teilnehmer am britischen Dschungelcamp 2025. Er soll 250'000 Pfund, umgerechnet 260'000 Franken, erhalten. Foto: keystone-sda.ch

Saskia Schär Redaktorin People

Diesen Sonntag startet in Grossbritannien die neue Staffel des Dschungelcamps. Wie bei der deutschen Ausgabe schicken auch die Briten ihre Stars nach Australien. Während die Gagen der deutschen Teilnehmenden immer mal wieder durchsickern, sind sie auf der Insel ein wohlbehütetes Geheimnis – bis jetzt. Die Beträge lassen ganz schön aufhorchen.

Laut eines TV-Insiders, der sein Wissen bei der Zeitung «The Sun» preisgegeben hat, erhält der schlechtbezahlteste TV-Star gerade einmal ein Drittel des Topverdieners. So bekommt Komiker Eddie Kadi (42) 75'000 Pfund, was umgerechnet 78'000 Franken entspricht. Er ist damit der Geringverdiener der Show. 5000 Pfund mehr gibts für die Schauspielerin und Ex-Partnerin von Jason Statham (58), Kelly Brook (45).

Unter den Top 3 der Bestverdiener im diesjährigen britischen Dschungelcamp ist die einstige Nationalmannschaftsspielerin Alex Scott (41). Die Ex-Fussballerin darf sich gemäss der Zeitung über 100'000 Pfund freuen. Geschlagen wird sie von Jack Osbourne (40), dem Sohn des im Juli verstorbenen «Black Sabbath»-Sängers Ozzy (†76) und Sharon Osbourne (73). Ganze 200'000 Pfund sollen demnach auf seinem Konto landen. Finanziell am meisten bezahlt macht sich das Dschungelabenteuer allerdings für Rapper Aitch (25). Eine Viertelmillion Pfund bringt ihm demnach seine Teilnahme ein.

So schneiden die Briten im Vergleich zu den Deutschen ab

Die Top-Gagen der Briten bewegen sich im ähnlichen Rahmen wie die der Deutschen. So soll Lily Becker (49) für ihre Teilnahme an «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» dieses Jahr 300'000 Euro (276'000 Franken) plus eine Siegesprämie von 100'000 Euro erhalten haben, berichtet «Bild». Gemäss derselben Zeitung soll die Ex von Stefan Mross (49), Anna-Carina Woitschack (33), vor drei Jahren 220'000 Euro für ihr Dschungelabenteuer kassiert haben.

Begibt man sich ans untere Ende der Dschungel-Gagen, zeigt sich im Vergleich zum britischen Format ein leichter Unterschied. So berichtete «Bild» für die diesjährige Dschungelcamp-Ausgabe, dass sich die Entschädigung verschiedener Reality-Stars wie Eva Benetatou (33), Sam Dylan (40) oder Alessia Herren (23) im Bereich von 30'000 bis 70'000 Euro bewegen. Zur Erinnerung: Der britische Komiker Eddie Kadi erhält als schlechtbezahltester Kandidat umgerechnet 78'000 Franken.