Zieht Vincent Gross ins Dschungelcamp?

So langsam steht die Besetzung für die nächste Ausgabe des Survival-Formats «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus», besser bekannt als Dschungelcamp. Deutsche Medien berichten, dass auch Sänger Vincent Gross dabei sein soll. Mit Blick hat er darüber gesprochen.

Darum gehts Vincent Gross dementiert Gerüchte über Teilnahme am Dschungelcamp

Gross respektiert Teilnehmer, würde aber keine Kamel-Hoden oder Ziegenaugen essen

Anna-Carina Woitschack bezeichnet Show als eines ihrer grössten Abenteuer

In nicht mehr allzu ferner Zukunft schickt RTL wieder Promis ins Dschungelcamp. Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung zu den kommenden Kandidatinnen und Kandidaten, doch wie in jedem Jahr ranken sich vorab zahlreiche Gerüchte um Stars, die diesmal dabei sein könnten. Jetzt fällt ein neuer Name: Vincent Gross (29).

Gehe es nach den Köpfen hinter «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!», soll der Sänger Anfang kommenden Jahres mit in den TV-Dschungel gehen, berichtet die «Bild»-Zeitung. Der Sender wollte die Personalie demnach allerdings nicht bestätigen. «Zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern äussern wir uns grundsätzlich nicht vor Showstart», wird eine Sprecherin von RTL zitiert. Gegenüber Blick reagiert Gross jetzt exklusiv auf die Gerüchte aus Deutschland. «Nein, ich werde nicht am Dschungelcamp teilnehmen», sagt der Sänger mit einem Lachen.

Keine Lust auf Ziegenaugen und Kamel-Hoden

Er fühle sich geehrt, dass sein Name für eine Sendung dieses Formats die Runde mache. Gross weiter: «Ich habe wahnsinnigen Respekt vor allen, die da mit machen. Ich bin selbst ein grosser Fan vom Dschungelcamp, verfolge die Sendung jeweils mit. Aber das hat es schon in sich.»

Hat der Basler etwa Angst vor den Challenges? Gross lacht: «Bungee-Jumping würde ich sehr gerne machen, wenn es aber darum geht, Kamel-Hoden oder Ziegenaugen zu essen, bin ich raus». Dennoch: «Ich glaube, als psychologisches Feld-Experiment ist es sehr spannend. Mich würde interessieren, was es mit mir macht, wenn man so lange Zeit mit anderen Menschen auf engstem Raum zusammenleben muss – und dann noch mit Hunger.»

Anna-Carina Woitschack könnte Tipps geben

Wäre Gross ins Dschungelcamp eingezogen, hätte er sich von einer alten Bekannten Tipps einholen können. Mit der Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) hat er schon an «Die Verräter» teilgenommen und die RTL-Show auch gewonnen. Woitschack war Anfang dieses Jahres auch in der bisher letzten Staffel des Dschungelcamps zu sehen.

Im August verriet die Sängerin der Nachrichtenagentur Spot on News, dass der TV-Dschungel sie sehr geprägt habe. Die Show sei «eines der grössten Abenteuer meines Lebens» gewesen, sagte sie. «Man verzichtet dort 16 Tage lang auf vieles, was im Alltag selbstverständlich ist: gutes Essen, genügend zu trinken, den Kontakt zu den Liebsten. Dazu kommen Kälte, Nässe, Schlafentzug und die psychische Belastung. Diese Erfahrung hat mir noch einmal deutlich gemacht, wie viel man eigentlich schaffen kann, wenn man muss.»