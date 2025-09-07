Der Schweizer Schlagerstar Vincent Gross begeistert auch auf der Insel: Bei einem Festival der BBC hatte er einen Überraschungsauftritt und brachte 20'000 Britinnen und Briten zum Singen.

1/14 Vincent Gross wurde beim BBC-Festival «Radio 2 in the Park» von Tausenden Menschen gefeiert. Foto: Astrid von der Haegen

Darum gehts Vincent Gross feiert grossen Erfolg in Grossbritannien mit deutschem Schlager

Überraschungsauftritt mit Olaf der Flipper am BBC-Festival in Essex

Michel Imhof Teamlead People

20'000 Briten jubeln Vincent Gross (29) zu – der Schweizer Schlagerstar feiert einen grossen Erfolg ausserhalb des deutschsprachigen Raums. Als Gast von Radiomacher Scott Mills (51) spielte er am Freitag gemeinsam mit Olaf der Flipper (79) den Hit «Drinking Wine, Feeling Fine» vor Tausenden feierwütiger Engländer.

«Es war unglaublich und fühlte sich total surreal an, für einen Auftritt nach London zu fliegen», sagt der Basler nun im Gespräch mit Blick. «Es war ein riesiges Festivalareal. Mit einem Golfcaddy gings zur Bühne. Und ich war total nervös, weil ich nicht wusste, wie viele Leute da kommen.»

Mit Rick Astley und Ronan Keating im Radiostudio

Stattgefunden hat das Ganze am BBC-Festival «Radio 2 in the Park» in Chelmsford in der britischen Grafschaft Essex. 45 Minuten nordöstlich von London traten internationale Grössen wie Anastacia (56) und Bryan Adams (65) auf. «Am Freitagmorgen besuchte ich zuerst das BBC-Studio in London für einige Interviews», erzählt Vincent Gross. Dort vor Ort: der irische Popstar Ronan Keating (48) und «Never Gonna Give You Up»-Legende Rick Astley (59), die beim BBC-Open-Air ebenfalls auf der Bühne standen. «Beide waren total bodenständig und nett», sagt der Basler. Mit Astley habe er ein Reel für Instagram aufgenommen, Keating folge Gross nun auf der Social-Media-Plattform.

Vincent Gross war gemeinsam mit Olaf der Flipper als Überraschungsgast fürs Festival gebucht. Der gemeinsame Song der beiden – «Drinking Wine, Feeling Fine» – wurde vom britischen Morgenshow-Moderator Scott Mills schon im Frühling als Sommerhit 2025 angepriesen. Und weil Scott Mills als britischer ESC-Kommentator im Frühling in Basel war, traf er Gross in dessen Bierbrauerei zum Interview. «Wenn wir nun auch einen Auftritt in Grossbritannien möglich machen könnten, wäre das grossartig», sagte er damals zu Blick. «Ich wäre stolz, so etwas zu ermöglichen.»

20'000 Briten singen deutschen Schlager

Gesagt, getan! Während seines DJ-Sets hatten die beiden ihren Überraschungsauftritt. «Alle haben geschrien, als wir auf die Bühne kamen. Die Leute sind wirklich ausgerastet», sagt Vincent Gross. «Und das Krasseste: 20'000 Briten sangen einen deutschen Schlager. Es war wie im Traum. Anschliessend wollten sie Fotos und Autogramme.»

Die Besucher hätten den deutschen Schlager wegen der Gute-Laune-Stimmung geschätzt, sagt Gross. «Etwas Vergleichbares gebe es bei ihnen nicht, sagten sie mir.» Englische Musik will Vincent Gross trotz des Erfolgs aber nicht machen. «Ich werde wohl bei der deutschen Sprache bleiben. Aber ich habe da so einige Ideen, um auch die Briten bei Laune zu halten.»