Die Mallorca-Ausgabe des «ZDF-Fernsehgarten» steht unter keinem guten Stern. Die Sendung musste auch in diesem Jahr evakuiert werden.

1/4 Pech für Andrea «Kiwi» Kiewel: Das Studiogelände des ZDF-Fernsehgarten musste evakuiert werden.

Michel Imhof Teamlead People

«Da ist ein Fluch über der Mallorca-Show!», sagt Andrea «Kiwi» Kiewel (60) in der Ausgabe des heutigen ZDF-Fernsehgartens. Der Grund: Das Studiogelände auf dem Lerchenberg in Mainz (D) musste evakuiert werden. Die Live-Show musste in einen Innenraum ohne Publikum verlegt werden. Die 6000 Menschen vor Ort mussten das Gelände verlassen.

