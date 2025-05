BBC besucht Vincent Gross in Basel

Der Basler Schlagerstar Vincent Gross und Olaf der Flipper erhalten unerwartete Aufmerksamkeit von der BBC. Ihr Song «Drinking Wine Feeling Fine» wurde in der britischen Morgenshow gespielt. Nun besuchte ein BBC-Team die Musiker in Basel.

1/8 Gute Stimmung: Radiostar Scott Mills (Mitte) machte «Drinking Wine Feeling Fine» von Vincent Gross (rechts) und Olaf der Flipper in Grossbritannien bekannt. Foto: STEFAN BOHRER

Darum gehts BBC adelt Basler Schlagerstar Vincent Gross und besucht ihn in Basel

Radiostar Scott Mills will den Song zum Sommerhit machen und Auftritt in Grossbritannien ermöglichen

Lied erreichte Platz 71 in britischen Download-Charts nach BBC-Erwähnung

Mitte April adelte die BBC den Basler Schlagerstar Vincent Gross (28) und spielte seinen Song «Drinking Wine Feeling Fine» in der Morgenshow von Radiostar Scott Mills (52). Jetzt hat der britische Sender den Schweizer sogar in dessen Heimat besucht. Das liess sich auch Gross’ Duettpartner Olaf der Flipper (79) nicht entgehen und reiste extra aus Deutschland an.

«Das ist eine grossartige Sache. Am Anfang konnte ich es gar nicht glauben, dass die BBC tatsächlich unser Lied spielt», sagt der Musiker, der mit der Band Die Flippers berühmt wurde, zu Blick. In den offiziellen britischen Download-Charts war der Titel der beiden nach der Erwähnung in der britischen Morgenshow auf Platz 71 und wurde auch in anderen Ländern wie Schottland und Frankreich im Radio aufgegriffen. «Ich wusste, dass der Song etwas Besonderes ist. Er geht direkt ins Ohr und ist mitsingbar.»

Beim BBC-Interview gabs Weisswein

Ein grosser Fan des Liedes ist der britische Moderator Scott Mills, der seit 2004 durch Radiosendungen der BBC führt. Er befindet sich als britischer Kommentator der ESC-Halbfinale ohnehin in Basel und nahm sich während der turbulenten Zeit für Vincent Gross und Olaf. «Das alles passt so gut zu mir», meint er mit einem Lachen während des Interviews mit den beiden in Gross’ Braubude. Dort braut der Schlagerstar mit rund zehn Freunden in der Freizeit Bier. Die britischen Gäste bekamen beim Interview aber – passend zum Lied – Weisswein ausgeschenkt.

0:30 «Drinking Wine, Feeling Fine»: BBC feiert Vincent Gross

Doch wie geriet Gross überhaupt in den Fokus der Briten? Ellie Brennan, welche die Morgenshow auf BBC 2 mit Scott Mills präsentiert, bekam den Schlagersong von Gross und Olaf der Flipper auf Instagram angezeigt und schickte ihn anschliessend in einen Gruppenchat des Teams. «Sie meinte, wir müssen den unbedingt spielen. Ein fröhliches Lied über Weintrinken mit Sommerhit-Potenzial. Und als wir ihn spielten, bekamen wir positive Rückmeldungen, dass die Hörer den Titel nicht mehr aus dem Kopf brächten. Also spielen wir ihn nun oft», so Mills. Anfangs wusste Mills nicht, dass Gross aus Basel stammt. «Dass wir ohnehin wegen des ESC hier sind und dieses Interview machen können, ist ein sehr glücklicher Zufall», so Mills.

Mills will Gross und Olaf auf eine Bühne in Grossbritannien bringen

Der Brite hat sich jetzt auf die Fahne geschrieben, den Schlagersong zum Sommerhit zu machen. «Es muss etwas verrückt für die beiden Musiker sein, weil das so aus dem Nichts kommt», meint Mills. «Plötzlich reden Leute im Radio in Dänemark, Schweden und Brasilien über den Titel. Toll, dass wir diesen Boost geben konnten.» Mills habe schon zuvor Songs zum Kultstatus verholfen. So spielte er jeden Mittwoch «Bamboleo» der französischen Band Gipsy Kings. «Die Leute fandens toll.»

Das von Mills geführte Interview mit Gross und Olaf wurde mittlerweile bereits in seiner Morgenshow ausgestrahlt. Jetzt will der Brite auch einen Auftritt für die beiden in seiner Heimat möglich machen. «Sie treten ja ohnehin schon in ganz Europa auf, neben dem deutschsprachigen Raum auch in Mallorca und auf Kreuzfahrtschiffen», so Mills. «Wenn wir nun auch einen Auftritt in Grossbritannien möglich machen könnten, wäre das grossartig», sagt er. «Ich wäre stolz, so etwas zu ermöglichen.»

