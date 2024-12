1/7 Hier wird Vincent Gross Silvester verbringen: Im BMW-Park in München steigt die Livesendung «Silvester-Schlagerboom». Foto: Astrid von der Haegen

Auf einen Blick Vincent Gross tritt im «Silvester-Schlagerbooom» auf und versorgt Gäste mit Getränken

Gross bringt seine Pudel-Dame Britney als Glücksbringer zur Show mit

Neben Gross treten Howard Carpendale (78), Andrea Berg (58) und andere auf

Michel Imhof Teamlead People

Während andere in der gemütlichen Stube oder mit Freunden ins neue Jahr feiern, steht der Schweizer Schlagerstar Vincent Gross (28) am Silvesterabend mitten im Scheinwerferlicht. Er ist zu Gast beim ersten «Silvester-Schlagerbooom» mit Florian Silbereisen (43) und hat dort eine wichtige Aufgabe gefasst.

«Als Gute-Laune-Botschafter werde ich natürlich alle mit Kaltgetränken versorgen», verrät er im Gespräch mit Blick. «Und mein Hit ‹Ouzo› darf da natürlich auch nicht fehlen.» Weiter sei seine Pudel-Dame Britney als Glücksbringer dabei. Den Hintergrund dazu dürfe er noch nicht verraten.

«Früher war ich schon ein kleiner Pyroteufel»

An Silvester auf der Bühne zu stehen, statt privat zu feiern, macht Vincent Gross nichts aus. Bei ihm sei das schon zum wiederholten Male der Fall, 2019 trat er in der ZDF-Silvestershow «Willkommen 2020» vor dem Brandenburger Tor in Berlin auf. «Ich feiere äussert gerne, deswegen mag ich auch Silvester sehr», so Gross. Auch einen Vorsatz nehme er sich jeweils zu Herzen. 2025 wolle er das Klavierspiel intensiver lernen.

Schon als Kind sei seine Liebe fürs Fest zum Jahreswechsel gross gewesen. «Früher war ich schon ein kleiner Pyroteufel und liebte es, Knaller, Raketen und Vulkane zu zünden.» Er feierte mit seiner Familie den Jahreswechsel jeweils in seiner zweiten Heimat, der norddeutschen Hafenstadt Husum. Und wenn es sein Terminkalender erlaubt, tut er das noch heute. «Wie im letzten Jahr. Auch damals kaufte ich ein Raketenset und machte das Feuerwerk für uns.»

Gibts Ouzo um Mitternacht?

Jetzt steht Gross aber wieder auf der Bühne. Der «Silvester-Schlagerbooom» gilt als Ersatz für die «grosse Silvester Show» mit Francine Jordi (47) und Jörg Pilawa (59). Neben Gross sind unter anderem der «Hello Again»-Interpret Howard Carpendale (78), Schlagerkönigin Andrea Berg (58, «Du hast mich tausendmal belogen»), Bonnie Tyler (73, «Total Eclipse of the Heart») und «Wer Liebe lebt»-Interpretin Michelle (52) Teil der Sendung. «Weil es die Sendung so noch nie gab, gibt es sicher auch für uns Künstler einige Überraschungen», meint Vincent Gross.

Auch hinsichtlich der Kaltgetränke könnte es für den Schweizer zu einer aussergewöhnlichen Sendung werden. «Normalerweise gibts für mich bei Auftritten keinen Tropfen Alkohol.» Jetzt an Silvester herrsche aber eine Ausnahmesituation. «Vielleicht hat der Sender ja Rimuss vor Ort. Oder ich schaue, dass alle mit einem Ouzo aufs neue Jahr anstossen!»

Der «Silvester-Schlagerbooom 2025 live - Die Wunderlichtershow!» läuft am Silvesterabend, 20.15 Uhr, auf SRF 1, in der ARD und auf ORF 2.

0:34 Schlagerboom 2024: Vincent Gross auf der grossen Bühne