So reagieren die Fans von Vincent Gross auf seine Liebe

Schlagerstar Vincent Gross (27) schwimmt aktuell auf der Erfolgsrolle. Mit seinem neuen Hit «Aperol Spritz» jagt er von einem Auftritt zum nächsten. Und auch privat läuft es für den Schweizer bestens. Vor einigen Wochen machte er seine Liebe zur 21-jährigen Sara offiziell. «Ich bin zurzeit tatsächlich rundum glücklich. Ich arbeite gerade sehr intensiv an neuen Projekten und da ist die Motivation gleich doppelt so stark», schwärmt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

«Es ist eine Erleichterung»

Dass der Frauenschwarm vom Markt ist, nehmen ihm seine weiblichen Fans offenbar nicht übel. «Sie haben Sara mit offenen Armen empfangen und es scheint, dass sie mir diese Liebe auch gönnen», freut sich der 27-Jährige. Es fühle sich gut an, dass er jetzt offen zu seiner Liebe stehen könne. «Es ist auf alle Fälle eine Erleichterung.»

Viel Zeit für Zweisamkeit bleibt den beiden allerdings nicht. «Mit ein bisschen Willen findet man aber immer Möglichkeiten», so Gross weiter. «Umso schöner ist es, wenn mich Sara dann und wann begleiten kann. Sie studiert noch und ist oft auch stark eingebunden.» In Sachen Zukunftspläne macht sich das Paar aktuell keinen Druck. «Wir sind da ganz entspannt und lassen das alles auf uns zukommen.»

«Beim grossartigen Giovanni Zarrella auf der Bühne»

In den nächsten Wochen stehen für den Schweizer Musiker eine Reihe von Terminen im Kalender. Ein besonderes Highlight ist «Die Giovanni Zarrella Show» am 24. August (20:15 Uhr, ZDF), bei der Gross neben Stars wie Andrea Berg, Roland Kaiser und Marianne Rosenberg auftreten wird. Mehr noch als auf seine Kollegen freue er sich auf das «Publikum - wie bei jedem Auftritt».

TV versprühe für ihn «eine eigene Magie. Auf der einen Seite die Angst, dass sich die TV-Zuschauer zu Hause genau während meines Auftritts ein Bier holen gehen. Andererseits die Anspannung, ob es mir gelingt, das Publikum in meinen Bann zu ziehen. Ich bin immer wahnsinnig nervös und hoffe, dass mein Song so ansteckend ist, dass alle richtig abgehen und sich von der positiven Energie mitreissen lassen.» Er könne es kaum erwarten, «beim grossartigen Giovanni Zarrella auf der Bühne zu stehen», freut sich der 27-Jährige.

Vincent Gross träumt von seiner eigenen Show

Neben seiner erfolgreichen Musikkarriere verfolgt der Sänger noch einen weiteren Traum. «Eine eigene Show. Ob Samstagabend oder gestreamt, ist mir dabei egal. Es soll besonders sein - ich habe da schon meine Ideen und Vorstellungen.» Gross moderiert unter anderem bei «Immer wieder sonntags» im Ersten bereits «Das grosse Musikquiz».

Und auch im Reality-TV war der 27-Jährige schon zu sehen. 2023 gewann er die RTL-Krimi-Show «Die Verräter - Vertraue Niemandem!». Auch für weitere Formate ist Gross offen. «Abenteuer, Sport, Kulinarik, Geschicklichkeit, Stunts, Talks, Psychologie oder Strategie kommen da infrage - ich bin sehr vielseitig interessiert und ich liebe Herausforderungen. Zurzeit bin ich gerade für ein Projekt im Training - aber mehr darf ich dazu noch nicht verraten.»