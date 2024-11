Vincent Gross gewinnt Silber bei der Wok-WM in Winterberg! Der Schlagersänger raste in einer Wok-Schüssel den Eiskanal hinunter und landete knapp hinter Ex-Handballer Pascal Hens. Ein aufregendes Erlebnis für den ehemaligen Taekwondo-Schweizermeister.

Vincent Gross schwärmt über Silber-Triumph an der «TV total Wok WM»

1/11 Vincent Gross holte an der Wok-WM die Silbermedaille. Foto: zVg

Auf einen Blick Vincent Gross gewinnt Silber an der «TV total Wok WM»

Er raste mit über 80 km/h im Wok den Eiskanal hinunter

Er landete hinter dem Ex-Handballer Pascal Hens auf dem zweiten Platz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michel Imhof Teamlead People

Silber für den Schlagerstar Vincent Gross (28)! Der Basler Sänger hat am vergangenen Wochenende den Eiskanal von Winterberg (Nordrhein-Westfalen, Deutschland) unsicher gemacht. Am Jux-Event «TV total Wok WM», der aus einer Idee von Showmaster Stefan Raab (58) entstanden ist und auf Pro Sieben übertragen wird, raste er mit über 80 Kilometern pro Stunde sitzend in einer Wok-Schüssel den Eiskanal hinunter und holte für die Schweiz sogar die Silbermedaille.

«Der Tag war unendlich lang, aber absolut genial. Ich bin echt happy!», schwärmt er nach der Veranstaltung gegenüber Blick. «Es hat riesigen Spass gemacht.»

Er kochte sich zuvor etwas im Wok

Für den Taekwondo-Schweizermeister von 2012 war der Wettbewerb ein Sprung ins kalte Wasser. Vorher zu üben, war aus verschiedenen Gründen praktisch unmöglich. «Trainieren lag bei meinem Pensum zeitlich schlicht nicht drin. Zudem habe ich leider auch keine Bobbahn im Garten», meint der «Aperol Spritz»-Sänger mit einem Lachen. Immerhin: Vor dem Anlass habe er im Wok «etwas Feines gekocht».

Die Abfahrt erfordere «Mut, ganz viel Gefühl und eine Prise Kamikaze-Mindset. Du startest, und dann geht alles ganz schnell», erklärt Gross. «Du sieht nur noch diese Eisbahn und musst dich hundertprozentig darauf einlassen.» Die Schwierigkeit sei die Balance im runden Wok gewesen. «Und die Position in Fahrtrichtung zu halten.» Sein Wok habe von der Fahrt einige Dellen davongetragen, Gross selbst habe nur ein paar blaue Flecken abbekommen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinter Handballer auf zweitem Platz

Ein Einsatz, der sich gelohnt hat: Am Ende landete der Schlagersänger hinter dem deutschen Ex-Handballspieler Pascal «Pommes» Hens (44) auf dem zweiten Platz – die beiden trennte bei der Gesamtwertung nicht einmal eine Sekunde. «Der Kampfgeist liegt mir im Blut. Als ehemaliger Leistungssportler kriege ich das wohl nie mehr weg», meint Gross zu seiner Leistung.

Die Wok-WM fand heuer bereits zum 16. Mal statt. Stefan Raab bot 2003 bei «Wetten, dass.. ?» als Wetteinsatz an, in einem chinesischen Wok eine Bobbahn herunterzufahren. Er gewann die Wette zwar, liess sich dieses Erlebnis aber nicht nehmen und stellte wenige Monate später die erste Wok-WM auf die Beine. Nach seinem Wechsel zu RTL ist der Moderator allerdings nicht mehr in die Produktion involviert.

Risikofreudiges Teilnehmerfeld

Für Gross war die Teilnahme an der TV-Show beeindruckend – vor allem im Vergleich zu den Musiksendungen, in denen er sonst zu sehen ist. «Dort haben alle Angst, dass sie von der Bühne fallen könnten. Und bei der Wok-WM rast man mit 85 Kilometern pro Stunde in einer Küchenschüssel den Eiskanal runter. Das ist schon richtig geil!» Lang gefeiert wurde übrigens nicht. Um 2 Uhr morgens war die Sendung fertig, schon zwei Stunden später lag Gross wieder im Bett.