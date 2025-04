BBC prophezeit Vincent Gross den Sommerhit 2025

Vincent Gross' Schlagerhit mit Olaf der Flipper sorgt für Aufsehen in Grossbritannien. Die BBC-Morgenshow feiert «Drinking Wine Feeling Fine» als potenziellen Sommerhit 2025 und katapultiert den Song in die britischen iTunes Top 70.

Damit hat Vincent Gross (28) selbst nicht gerechnet: In der Morgenshow «The Scott Mills Breakfast Show» der BBC bekam sein gemeinsamer Hit mit Olaf der Flipper (79), «Drinking Wine Feeling Fine» grosse Aufmerksamkeit. Das Moderationsteam, bestehend aus Scott Mills (51) und Ellie Brennan, feierte den Schlagersong schon als «Sommerhit 2025».

«Ich habe etwas Unglaubliches gefunden. Einen neuen Sommerhit», sagte Brennan zu Mills. «Ich denke, das sollte der offizielle Sommerhit unserer Morgenshow werden. Auch wenn sehr viel Regen für diese Woche angesagt ist. Der Sommer kommt!»

«Es ist so europäisch!»

Durch eine Freundin aus Deutschland, mit der sie zusammengewohnt hat, hat sie vom Titel von Gross und Olaf der Flipper erfahren. «Sie hat mir den geschickt», erklärte sie. «Und er ist wirklich speziell! [...] Wenn man ihn einmal gehört hat, will man ihn jeden Tag hören.»

Also hören sich die beiden den Schlagertrack an. «Es ist so europäisch!», meint Scott Mills. «Fühlst du dich nicht gleich, als wärst du in einem All-inclusive-Resort?», fragt Brennan. Auch der Vergleich mit dem Ferienresort-Song «Agadoo» fällt. Von der kleinen Vincent-Gross-Party im Radiostudio hat die BBC sogar ein Video online gestellt. Auf iTunes ist der Titel danach in die Top 70 von Grossbritannien eingestiegen.

Vincent Gross dachte zuerst, er werde reingelegt

«Ich konnte es erst gar nicht glauben. Ich sah auf Instagram, dass mich die BBC in einem Instagram-Beitrag markiert hat. Und ich dachte zuerst, es sei ein Fake», sagt Vincent Gross auf Anfrage von Blick. «Als ich sah, dass sie mein Lied on air abfeiern, war meine Freude riesig!»

Der britische Markt stand bislang nicht im Fokus von Gross. «Das, was da gerade passiert, ist ein riesiges Glück», sagt er. Bislang sei er noch nie beruflich in Grossbritannien gewesen. «Aber dass da jetzt Leute offenbar einen Schlagersong hören und herunterladen, finde ich schon ziemlich witzig. Das war ein absoluter Ritterschlag von der BBC.»

BBC will Gross in Basel interviewen

Mit dem Beitrag ist es aber noch nicht getan für den Basler. Die Redaktion hat Gross nicht nur angeschrieben und ihre Freude über den Titel kundgetan, «sie kündigten auch an, dass sie im Mai wegen dem ESC ohnehin in Basel sein werden und dort ein Interview mit mir führen wollen», verrät Gross.

Mit Titeln über alkoholische Getränke scheint Gross gut zu fahren. Nachdem «Ouzo» im Sommer 2023 zu einem Hit wurde, im Winter darauf sein Titel «Glühwein» Anklang fand und im letzten Jahr seine Fans «Aperol Spritz» abfeierten, wird nun der Wein besungen. Gross: «Ob ich im Sommer noch mal ein alkoholisches Kaltgetränk besinge? Das ist nicht ausgeschlossen.»