Wie immer zu Spässen aufgelegt: Emil und Niccel Steinberger mit Edda Euromaus, dem Maskottchen des Europa-Parks.

Darum gehts Europa-Park feiert 50-Jahr-Jubiläum mit grosser Gala in Rust

Prominente Gäste aus Politik, Showbusiness und Sport waren anwesend

900 Gäste waren zur viereinhalbstündige Show mit Steven Gätjen und Christa Rigozzi geladen

Michel Imhof

Am Samstag vor exakt 50 Jahren gingen die Pforten des Europa-Parks in Rust (D) zum ersten Mal auf. Damals ahnte noch keiner, dass aus dem kleinen Themenpark einst der erfolgreichste Freizeitpark Deutschlands werden würde. «An der Eröffnung hat es in Strömen geregnet, 20 Medienvertreter waren da. 50 Jahre später scheint die Sonne. Und 120 Journalisten sind vor Ort», erinnert sich Gründer Roland Mack (75), der den Europa-Park heute mit seinem Bruder, seinen Kindern und Neffen führt, im Gespräch mit Blick.

Die sonst für ihre Bescheidenheit bekannte Inhaberfamilie schob diesen Ruf für einmal beiseite und legte sich am Freitagabend für die 50-Jahr-Feier des Touristenmagnets ordentlich ins Zeug. «Wir wollen unseren Wegbegleitern etwas zurückgeben. Ich freue mich über die Anwesenheit von Menschen aus der ganzen Welt.»

Feier mit über 900 Gästen

Geladen waren über 900 Gäste, darunter viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Showbusiness und Sport. Dazu Wegbegleiter und Branchenkollegen von Mack aus der ganzen Welt. Gefeiert wurde in der Europa-Park-Arena gleich neben dem Haupteingang. Zum Essen gabs Rindsfilet, zum Trinken unter anderem Crémant und Rosé aus dem Elsass. Durch die über viereinhalbstündige (!) Show führte der deutsche Moderator Steven Gätjen (52) gemeinsam mit Christa Rigozzi (42). «Hier bei dieser riesigen Kiste involviert zu sein, ist für mich eine riesige Ehre», sagt die Tessinerin auf dem blauen Teppich. Sie selbst sei im Gegensatz zu ihrem Ehemann ein grosser Achterbahnfan. «Die Fahrt vor der Show liess ich aber aus.»

Geboten wurden Artistik und Musik, aber auch Reden und Grussbotschaften von hochkarätigen Personen. Der amtierende deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (69) meldete sich genauso zu Wort wie Fürst Albert II. von Monaco (67) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66). Der ehemalige deutsche Bundespräsident Christian Wulff (66) witzelte in seiner Rede vor Ort, er wünschte den Deutschen, dass der Europa-Park-Chef Roland Mack für einige Jahre den Vorstandsvorsitz der Deutschen Bahn übernähme. «Man kann sich gar nicht ausdenken, was aus der würde, wenn es so wäre.»

Viel Lob für Familie Mack

Die Familie Mack gehört für viele Gäste zum Erfolgsrezept des Europa-Parks. «Wir sind restlos begeistert. Von diesem Management, dieser Fantasie, den Mitarbeitern», schwärmt Komiker-Legende Emil Steinberger (92) im Gespräch mit Blick. «Der Europa-Park ist das Wunderunternehmen in Europa, wenn es um Unterhaltung geht. Hier ist ein Ort, an dem viele Menschen zum ersten Mal in Kontakt mit Shows kommen. Das ist wichtig für die Kultur.» Ihn selbst kann man in einem Film im Märchenwald-Kino erleben. «Mit zwei Nummern, die in drei Sprachen zu sehen sind», erzählt er.

Aus der Region, aus dem Nordschwarzwald, kommt Fussballmanager Jürgen Klopp (58). Er war schon länger nicht mehr im Park. «Allerdings habe ich die ersten Jahre miterlebt», sagt er. «Einst gab es eine Delfinshow. Da war ich das Kind, das im Boot, das von den Delfinen gezogen wurde, mitfahren durfte», erinnert er sich. Die Hamburger Reality-TV-Ikone und Modeunternehmerin Claudia Obert (63) ist in einem Nachbardorf aufgewachsen. «Wir sind in meiner Kindheit mindestens einmal jährlich hierhergefahren. Der Europa-Park ist für mich der beste Freizeitpark der Welt. Und ich kenne mich aus, ich kenne alle in Amerika und bei uns. Der Europa-Park hat so viel Seele und ist etwas, was man liebt.»

Roland Mack plauderte bis weit nach Mitternacht

Die Münchner Moderatorin Cathy Hummels (37) war am Gala-Abend eine der wenigen, die den Freizeitpark in Rust nicht gut kannte. «Ich bin erst zum zweiten Mal hier», sagt sie. Mit ihrem Sohn und weiteren Freunden werde sie aber das ganze Jubiläumswochenende ausnutzen. «Nur die Achterbahnfahrten müssen warten, ich habe zwei Rippen gebrochen.»

Gefeiert wurde bis weit nach Mitternacht. Noch um drei Uhr unterhielt sich Roland Mack mit seinen Gästen. Sechs Stunden später öffnete der Park seine Pforten für den Jubiläumstag mit der Mitternachtsöffnung und der Weltpremiere des ersten Europa-Park-Films «Grand Prix of Europe» am Abend. Auch da wird Mack den Menschen die Hand schütteln. Am Gala-Abend verriet er den Anwesenden sein Credo der vier M, mit dem er das Imperium Europa-Park führt. Es lautet: «Man muss Menschen mögen.»