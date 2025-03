1/19 Ed und Edda Euromaus an der Pressekonferenz zur Jubiläumsjahr vom Europa-Park am 13. März 2025 in Rust (D). Foto: STEFAN BOHRER

Darum gehts Europa-Park wird 50 Jahre alt und präsentiert Neuigkeiten für das Festjahr

Neues interaktives 3D-Fahrgeschäft und Animationsfilm zum Jubiläum geplant

Der Europa-Park wird 50 Jahre alt! Der grösste Freizeitpark Deutschlands, der auch ein beliebtes Ausflugsziel für Schweizer ist, präsentierte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Rust (D), was im Festjahr ansteht. Dabei lauschten auch Prominente mit.

«Die Pressekonferenz zu unserer Eröffnung vor 50 Jahren war viel bescheidener», sagte Geschäftsführer Roland Mack (75) mit einem Lachen zu den Medienschaffenden. 300 Medienschaffende aus 19 Ländern sind angereist. Die Gründer, er und sein Vater Franz Mack (1921–2010), seien die Einzigen gewesen, die vor 50 Jahren an das Projekt Europa-Park glaubten. «Der Pleitegeier kreiste über Rust. Ich bin sehr stolz, ist es bei uns gut herausgekommen.» Gestartet mit 15 Attraktionen, einer Puppenshow und 250'000 Besucher, bietet der Europa-Park heute den über 6 Millionen Besucherinnen und Besuchern über 100 Attraktionen und rund 23 Stunden Showprogramm pro Tag.

DJ Bobo im Europa-Park-Kinofilm

Als grosse Neuigkeit vorgestellt wurde das interaktive 3D-Fahrgeschäft Grand Prix EDventure. Dieses dreht sich um die Maskottchen Ed und Edda Euromaus, die an einem Rennen teilnehmen. Besucher können darin selbst Teil des Rennens werden. Am 24. Juli 2025 wird dazu auch der 90-minütige Animationsfilm «Grand Prix of Europe» in die Kinos kommen.

Im Film dabei gibt es auch Schweizer Unterstützung. Neben dem deutschen Musiker Jan Delay (48) wird auch DJ Bobo (57) einer Figur die Stimme leihen. Für die Filmmusik wurde Oscar-Preisträger Volker Bertelmann (58) engagiert. Nach der Weltpremiere im Europa-Park wird der Film auch in der Schweiz, in Österreich und in Frankreich Premieren feiern.

Auch neben dem Film ist DJ Bobo am Europa-Park-Jubiläum beteiligt. Er hat den Jubiläumssong «Celebrating under the stars» erschaffen und wird in einer Virtual-Reality-Experience ab Sommer zu sehen sein. Zuschauer können dann mittels Brille mit dem Musiker ein Abenteuer erleben.

Viele Feste, zwei Mitternachtsöffnungen

Das Jubiläum wird zudem in einer Ausstellung thematisiert. In der Silver-Star-Halle, dem Eingangsbereich der rasanten Achterbahn aus dem Jahr 2002, können Gäste mehr über die Geschichte des beliebten Freizeitparks erfahren. Dort gibt es auch erste Informationen zum geplanten neuen Themenbereich Monaco, der nächstes Jahr im Europa-Park Einzug hält.

Quer übers Jahr verteilt wird gefeiert, zahlreiche Feste für die verschiedenen Nationen stehen unter dem Motto «Europa.Gemeinsam.Erleben.» an. So wird beispielsweise das Schweizer Fest passend zum Nationalfeiertag vom 1. bis 3. August 2025 stattfinden. Auch zwei Mitternachtsöffnungen sind geplant. Die erste am 12. Juli, die zweite am 23. August 2025.

Mehr Betten für das Resort

Mit einer Bettenauslastung von 99 Prozent kommt das Resort des Europa-Parks schon länger an seine Grenzen. Um dem entgegenzuwirken, wird das Camp Resort laufend zu Silver Lake City umgebaut. Dort gibt es neue «Western Houses» und Komfort-Stellplätze für Camper. Das neue Restaurant «Diner Station» soll das Herzstück der Anlage werden. Es wird als Westernbahnhof gestaltet und beinhaltet auch einen originalgetreuen Zug. Besonderes Highlight: Auch eine Brauerei gibts in der Silver Lake City. Dort wird künftig das eigene Europa-Park-Bier angeboten.

Der Pressekonferenz lauschten viele Prominente: Schlagerstar und Moderator Stefan Mross (49) war genauso vor Ort wie die Musiker Ross Antony (50) und Olaf der Flipper (78). Auch die Walliser Sängerin Stefanie Heinzmann (36) liess sich den Event nicht entgehen. «Ich bin seitdem ich klein bin ein riesiger Fan vom Europa-Park und freue mich auf viele weitere Jahre mit diesem Park», sagt sie. «Mein erster Gang hier führt immer ins Walliser Dorf. Dort gibt es das beste Raclette Deutschlands.»

Am 15. März 2025 findet ein Pre-Opening des Europa-Parks statt, Tickets dafür sind bereits vergriffen. Die ordentliche Saison startet eine Woche später.