Schweizer Europapark-Fans profitieren in der neuen Saison von verbesserten Bahnverbindungen. Die SBB setzen ab April Fernverkehrszüge ein und bieten Direktverbindungen ab Zürich an, um die Anreise zu erleichtern. Das sind die Verbindungen.

SBB baut Zugangebot zum Europapark aus, verbessert Rollmaterial und Anschlüsse

Direktzüge ab Zürich HB, Einsatz von Fernverkehrszügen vom Typ Giruno

Schweizerinnen und Schweizer fahren auf den Europapark in Rust (D) ab. Mehr als eine Million Besucher aus der Schweiz verbucht der Freizeitpark. Viele davon reisen aber mit dem Auto oder mit dem Car an. Denn mit dem öffentlichen Verkehr ist der Europapark im Vergleich zu Besuchermagneten im eigenen Land, wie etwa dem Verkehrshaus in Luzern, weniger gut erreichbar. Das Umsteigen in Freiburg (D) ist mühsam.

Die SBB haben die Problematik erkannt und reagiert. Seit einem Jahr fährt der Railcoaster zum Europapark – mit Familienabteil und Speisewagen. Sie fahren am Wochenende ab Basel SBB direkt zur Station Ringsheim/Europapark. Dort werden die Besucher mit Shuttlebussen zum Park transportiert. Morgens hin, abends retour.

Besseres Rollmaterial

Das Angebot kommt gut an. Denn auf den Saisonstart im Europapark hin bauen es die SBB aus, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. So fahren die Züge ab dem 12. April bereits ab Zürich HB. Auch beim Rollmaterial gibts Verbesserungen: Statt mit S-Bahn-Zügen werden die Verbindungen neu mit Fernverkehrszügen des Typs Giruno geführt. In Basel hat der Railcoaster bessere Anschlüsse aus den Regionen Bern, Aargau und Solothurn.

Konkret: Die Europapark-Züge fahren am Samstag und am Sonntag sowie an Feiertagen um 6.34 Uhr ab Zürich HB und um 7.37 Uhr ab Basel SBB. Um 9 Uhr sind sie in Ringsheim/Europapark. Am Abend fährt der Zug in Ringsheim/Europapark um 19.19 Uhr ab. Er kommt um 20.27 Uhr in Basel an und fährt um 21.26 Uhr (samstags) oder 21.49 Uhr (sonntags) in Zürich HB ein.