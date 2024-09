Neue Pläne für Luzerner Standort Der Europa-Park expandiert in die Schweiz

Der Europa-Park erlebt das beste Geschäftsjahr seiner Geschichte – und hegt nun Ausbaupläne in der Schweiz. In Luzern hat die Firma Mack One eine Niederlassung eröffnet, um von dort aus die Zukunft des Entertainments mitzuentwickeln.