25'000 Franken – diese Summe hat das Thurgauer Ehepaar Susi und Maxwell Ammann aus Lommis schon im Restaurant «Eatrenalin» im Europa-Park liegengelassen. Doch nicht nur kulinarisch geht es im Freizeitpark hoch hinaus – immer wieder werden hier unfassbare Rekorde aufgestellt.

Allein die turbulente Achterbahn Voltron Nevera bricht gleich fünf Rekorde, darunter für den steilsten Launch (Moment der Beschleunigung) der Welt. So viel Nervenkitzel und Spitzenleistungen scheinen zu inspirieren. So wurde der Europa-Park bereits zum Schauplatz mehrerer Weltrekorde. Blick zeigt, auf welche absurden Ideen Menschen dabei kamen, um sich einen Weltrekord zu sichern.

Die meisten unversehrten Eier auf einer Achterbahn

Im Rahmen der RTL-Sendung «Guinness World Records – wir holen den Rekord nach Deutschland» kamen Udo Baron und Özgur Tuna auf eine einzigartige Idee. Man nehme 200 rohe Eier, lege sie in einen Korb und setze sich damit auf eine 130 km/h schnelle Achterbahn. Das Ziel: Am Ende der 1620 Meter langen Strecke sollten noch 50 Eier unbeschädigt sein. Dafür hielt Tuna die Eier im Korb fest, während Baron die Richtung der Achterbahn durchgab. So gelang den beiden am 21. Juni 2013 der Weltrekord mit 110 heil gebliebenen Eiern. Wie das Duo sich wohl beim Eiertütschen schlagen würde?

Das höchste von 50 Bobby-Cars 50 Meter weit gezogene Gewicht

Joey Kelly (52) hat schon einige verrückte Weltrekorde aufgestellt. Der Weltrekord im Europa-Park am 17. Juni 2022 anlässlich des 50. Geburtstages des roten Rutschautos Bobby-Car dürfte jedoch einer der absurdesten sein. Auf 50 Bobbycars zogen er und 49 Mitstreiter den legendären Doppeldeckerbus der Kelly Family über eine Strecke von 50 Metern. Beeindruckend, denn immerhin wiegt der Bus fast zehn Tonnen, wie das Rekord-Institut für Deutschland angab.

Die schnellste Zeit, ein Auto mit einem Speer zu schieben

Die RTL-Rekordsendung brachte nicht nur den Eier-Rekord im Europa-Park mit sich, es wurde auch extrem sportlich. Stuntman Sebastian Kopke schob am 26. Juni 2013 ein über 2 Tonnen schweres Auto mittels eines Speers über eine Strecke von 50 Metern. Das Irrwitzige: Den Speer hielt er dabei nicht in der Hand, sondern dieser lag an seinem Hals! Für den unfassbaren Rekord brauchte der Extremsportler nur 40,14 Sekunden.

Meiste Lockenwickler auf einer Achterbahn

Am selben Tag wurde es auf der Achterbahn Matterhorn-Blitz im Schweizer Themenbereich des Europaparks ziemlich haarig. Die Zwillinge Julia und Stephanie Müller flitzten im Sturzflug über die wilde Bahn und machten sich dabei die Haare schön. Ganze 17 Lockenwickler drehten sie sich in einer Minute ein und stellten damit einen Weltrekord auf. Diesen konnten sie anschliessend mit neuer Lockenpracht feiern.

Weiteste Strecke an einer Wand (Parcour)

Eine sportliche Spitzenleistung lieferte der Profi-Stuntman Amadei Weiland am 13. Juli 2012 im Rahmen der RTL-Rekordsendung ab. An einer senkrechten Wand im Europa-Park rannte er beeindruckende 3,49 Meter hoch. Locker übertraf er damit den damaligen Rekord von 2,69 Metern des Briten Michael Wilson aus 2010.

Grösste Schwarzwälder Kirschtorte

Mit einem Gewicht von drei Tonnen hätte die grösste Schwarzwälder Kirschtorte der Welt auf keinen Tisch fürs Kaffeekränzchen gepasst. Am 16. Juli 2006 wurde der Weltrekord im Europa-Park mit diesem kulinarischen Prachtexemplar aufgestellt. Die Einkaufsliste hatte es dabei in sich: 700 Liter Sahne, über 5600 Eier und 800 Kilogramm Kirschen brauchte es für die knapp 80 Quadratmeter grosse Torte. Das grosse Schlemmen hatte auch einen guten Zweck: Der Erlös aus dem Verkauf der etwa 16'000 Kuchenstücke ging an die Stiftung «Kinderherzen retten e. V.», wie der Europa-Park auf seiner Webseite schreibt.

Die meisten Jonglierfänge in einer Minute auf einer Zirkusstange

Jonglieren ist bereits ein faszinierendes Talent, doch wenn das zusätzlich auf der Spitze einer 49 Meter hohen Zirkusstange geschieht, wird es wahrlich unfassbar. Am 21. Juni 2013 bewies die Zirkusartistin Isabelle Noël im Rahmen der RTL-Rekordsendung ihr atemberaubendes Können und fing auf einer Zirkusstange innert einer Minute sage und schreibe 179 Jonglierbälle! Kein einziger Ball fiel dabei herunter.