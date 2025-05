1/7 Der Europapark hat jetzt seine eigene Westernstadt. Foto: Europapark

Darum gehts Europapark eröffnet neue Westernstadt «Silver Lake City» ohne Eintrittsticket

Westernstadt bietet Übernachtungsmöglichkeiten, Restaurants, Minigolf und Badesee

70 Millionen Euro Investition, 140 neue Angestellte, 2000 Übernachtungsplätze ab 2026

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Im Europapark hält der Wilde Westen Einzug: Der grösste deutsche Vergnügungspark in Rust hat seine neue Themenwelt «Silver Lake City» eröffnet – ab sofort ist sie offen. Das neu gestaltete, rund zehn Hektar grosse Areal, wo bisher das Camp-Resort stand, ist für alle frei zugänglich. Heisst: Man braucht kein Eintrittsticket für den Europapark.

Die Westernstadt richtet sich vor allem an Übernachtungsgäste. Der Europapark liess 68 Caravan-Stellplätze und 36 Western Houses – Hütten im Western-Stil für vier respektive 6 Personen – bauen, wie der Park in einer Medienmitteilung schreibt. 70 Millionen Euro steckte Parkchef Roland Mack (75) in die neuste Erweiterung, wo aktuell 140 neue Angestellte arbeiten. Und der Umbau ist noch nicht abgeschlossen: 2026 kommen noch das Hotel Riverside Western Lodge mit 120 Zimmern und eine eigene Brauerei hinzu. Total können dann ab 2000 Gäste in der «Silver Lake City» übernachten können.

Minigolfplatz und Badesee

Für die kulinarische Verpflegung sorgt das Wild-West-Restaurant für 475 Gäste und die Bar Wild Horse, wo 120 Besucherinnen und Besucher Platz finden. Zudem gibt es einen 650 Quadratmeter grossen Minigolfplatz, einen grosszügigen Badesee und einen Abenteuerspielplatz inklusive Dampflok. An den Wochenenden sind Live-Musik und Lasso-Shows geplant. Für die Besucher hat der Europapark ein neues Parkhaus mit 580 Stellplätzen gebaut. Insgesamt sind 700 neue Parkplätze entstanden.

Im kommenden Jahr bekommt der Vergnügungspark, der dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, noch eine Erweiterung. Dann soll Monaco einen eigenen Themenbereich erhalten – als 18. europäisches Land.