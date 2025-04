Ein epischer Universal-Themenpark soll in Grossbritannien eröffnet werden – als einer der grössten Freizeitparks von Europa! Die Eröffnung ist für 2031 geplant. Eine Superlative reiht sich dabei an die andere.

1/5 Gute Neuigkeiten für alle Freizeitpark-Fans: In Grossbritannien soll der erste Universal-Park Europas entstehen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Universal plant den ersten europäischen Themenpark in Grossbritannien

Der Park wird in Bedfordshire entstehen und soll 28'000 neue Arbeitsplätze schaffen

Im Eröffnungsjahr werden rund 8,5 Millionen Besucher erwartet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Für alle Fans vom Europapark und Co. gibt es tolle Neuigkeiten: In Grossbritannien wird es einen neuen Freizeitpark geben – und dieser könnte den Europapark in den Schatten stellen. Wie «The Sun» berichtet, haben Minister der britischen Regierung ein «bahnbrechendes Abkommen» mit Comcast abgeschlossen, den Besitzern von Universal. Jetzt soll in England der erste Universal-Themenpark Europas entstehen. Das ist bereits bekannt:

Universal kommt nach Bedfordshire

Nach monatelangen Verhandlungen, die bereits letzten Sommer begannen, wurde ein geeignetes Bauland für den Themenpark gefunden – und zwar in der Grafschaft Bedfordshire. Wie «BBC» schreibt, soll der Park auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Kempston Hardwick gebaut werden. Der Park wäre somit etwa 70 Kilometer von London entfernt. Ein vollständiger Planungsvorschlag soll der britischen Regierung demnächst vorgelegt werden – und der Bau soll 2026 beginnen.

Doppelt so gross wie der Europapark

Wer denkt, dass der Europapark bereits gross ist, wird im neuen Freizeitpark den eigenen Augen nicht trauen. Der Park soll rund 192,5 Hektar umfassen! Zum Vergleich: Der Europapark ist etwa 95 Hektar gross. Damit wird sich der neue Universal-Park in der Liste der grössten Freizeitparks in Europa einreihen. Das bedeutet: Gutes Schuhwerk einpacken!

Das darf man erwarten

Gemäss Plänen von Universal Destinations & Experiences sind ein Themenpark, Einzelhandel und ein Hotel mit 500 Zimmern geplant. Wie «The Sun» schreibt, soll der Urlaubsort auch einen eigenen Bahnhof erhalten. Das Ministerium für Wohnungswesen, Kommunalwesen und kommunale Verwaltung muss diese Vorschläge allerdings zuerst noch in einem Planungsentscheid absegnen. Betreffend die Themenbereiche sei noch nichts bestätigt worden, so Kara Godfrey von «The Sun».

Ein Boost für die Wirtschaft

Universal geht davon aus, dass der Park der britischen Wirtschaft bis 2055 einen Betrag von 50 Milliarden Pfund einspielen wird. Alleine im Eröffnungsjahr werden rund 8,5 Millionen Besucher erwartet. Ausserdem soll der Park auch viele Jobmöglichkeiten kreieren. Wie «BBC» schreibt, werden 28'000 neue Arbeitsstellen erwartet. Laut Universal sollen 80 Prozent der Angestellten an den neuen Arbeitsplätzen aus Bedfordshire und der Umgebung stammen.

Türen öffnen erst im neuen Jahrzehnt

Wie sagt man so schön: «Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.» Dasselbe gilt wohl auch für Freizeitpärke. Wenn alles nach Plan verläuft, soll der erste Universal-Themenpark Europas im Jahr 2031 seine Türen öffnen. Bis dahin müssen Freizeitparkfans wohl noch mit dem Europapark oder Disneyland Paris vorliebnehmen – oder einen der vielen anderen Universal-Parks besuchen. Diese befinden sich unter anderem in den USA, Japan und China.