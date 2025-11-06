Ingrid van Bergen, bekannte Schauspielerin und Dschungelcamp-Gewinnerin von 2009, kämpft mit 94 Jahren gegen Erblindung. Ihre Freundin Linda Schnitzler, die sie im Gefängnis kennenlernte, steht ihr bei, da sie sich keine Pflegekraft leisten kann.

1/5 Ingrid van Bergen ist vor kurzem vollständig erblindet. Foto: Breuel-Bild/imago-images-bilder

Darum gehts Ingrid van Bergen, 94-jährige Schauspielerin, ist kürzlich vollständig erblindet

Sie lebt auf einem Bauernhof und wird von einer Freundin betreut

Beide Frauen verbüssten sieben Jahre Haft für Tötungsdelikte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Sie ist die älteste Dschungel-Königin, war bei mehr als 200 Film und Fernsehproduktionen dabei und ist ausserdem ausgebildete Sängerin – Ingrid van Bergen. Die mittlerweile 94-jährige Schauspielerin gibt nun Einblicke in ihr heutiges Leben.

Schon vor Jahren zeigte die Filmikone, wie wichtig ihr Tiere sind. Sie zog nach Mallorca und kümmerte sich dort um mehr als 100 Tiere. Später kehrte die Dschungelcamp-Gewinnerin nach Deutschland zurück – und ja, richtig gelesen: mit all ihren Tieren. Sie liess sich auf einem Bauernhof in der Lüneburger Heide nieder, wo sie bis heute lebt. Doch jetzt braucht sie selbst Hilfe, wie sie der «Bild» erzählt. Die Schauspielerin ist vor Kurzem vollständig erblindet.

Erst verlor das linke Auge das Licht, durch eine Blutung wurde kürzlich auch das rechte Auge betroffen. Eine Pflegekraft oder ein Pflegeheim könne sich die einstige TV-Ikone nicht leisten – sie habe nur eine kleine Rente.

Freundschaft aus dem Gefängnis

Zum Glück hat van Bergen eine gute Freundin. Linda Schnitzler (82) kümmert sich um ihre Kollegin. Die beiden sind seit über 40 Jahren befreundet – kennengelernt haben sie sich im Gefängnis. Beide haben eine kriminelle Vergangenheit: 1977 erschoss Ingrid van Bergen betrunken ihren Geliebten mit einem Revolver. Linda Schnitzler erschoss die neue Freundin ihrer damaligen Geliebten – sie ist homosexuell. Beide wurden zu sieben Jahren Haft verurteilt. Dort entstand ihre Freundschaft, die bis heute hält.

So geht es weiteren Dschungelcamp-Gewinnerinnen heute:

2004: Die erste Dschungelkönigin

Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Désirée Nick (69) war die erste Dschungelkönigin. Sie ist nach wie vor als Entertainerin, Kabarettistin und Autorin im Geschäft. Man sieht sie regelmässig in Talkshows, wo sie mit ihren Kommentaren für Aufsehen sorgt. Sie veröffentlicht Bücher und ist auch online sehr aktiv – auf Instagram und Youtube hält sie ihre Fans stets auf dem Laufenden.

2008: Vom Dschungel- zum Schlager-Star

Foto: Getty Images for HeidiFest

Ross Antony (51) hat sich mittlerweile als erfolgreicher Schlagersänger und Moderator etabliert. Er hat eine eigene MDR-Show, ist regelmässiger Gast in Musiksendungen und moderiert diverse Events. Zusammen mit seinem Ehemann führt er ausserdem eine kleine Teestube in England.

2014: Ballermann und Reality-TV

Foto: keystone-sda.ch

Melanie Müller (37) arbeitete vor allem als Ballermann-Sängerin und Reality-TV-Persönlichkeit. Sie tritt in Clubs und auf Mallorca-Bühnen auf und nahm weiterhin an TV-Formaten teil. Im Jahr 2022 geriet sie wegen eines Auftritts, bei dem sie mehrfach den Hitlergruss zeigte, sowie wegen Drogenvorwürfen in die Schlagzeilen. Infolgedessen brachen ihre Buchungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz grösstenteils weg. Aktuell tritt sie noch auf Mallorca auf, grössere Auftritte und TV-Formate auf dem deutschen Markt finden jedoch kaum noch statt.

2020: Tanzen und singen

Foto: Getty Images

Prince Damien (34) bleibt seiner Leidenschaft treu – er ist weiterhin als Sänger, Tänzer und Musical-Darsteller aktiv. Nach seinem Dschungel-Sieg war er unter anderem bei «Let's Dance» zu sehen und arbeitet kontinuierlich an neuen Musikprojekten. Ausserdem tritt der einstige «DSDS»-Gewinner regelmässig in Bühnen- und Fernsehshows auf.



