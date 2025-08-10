Absolution in Australien? Der in Ungnade gefallene Musiker Gil Ofarim könnte womöglich im Dschungelcamp sein TV-Comeback feiern. Verhandlungen sollen angeblich schon laufen.

1/6 Macht er es wirklich? Zieht Gil Ofarim tatsächlich in den australischen Dschungel? Foto: imago images/Lumma Foto

Darum gehts Gil Ofarim könnte im Dschungelcamp 2026 teilnehmen, um seine Karriere wiederzubeleben

Ofarim steht in Verhandlungen mit RTL für die 19. Staffel

Nur etwa 200 Fans erschienen zu seinem Bühnencomeback im April Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Bis die 19. Staffel des RTL-Formats «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» ausgestrahlt wird, müssen noch einige Monate ins Land ziehen. Das muntere Rätselraten, welche Promis ihr Karriere-Glück im australischen Dschungel suchen, beginnt aber bereits jetzt, rund ein halbes Jahr vor dem Startschuss. Die «Bild»-Zeitung will dabei in Erfahrung gebracht haben, dass ein Name gerade besonders heiss gehandelt wird – aus offensichtlichen Gründen. Wird Musiker Gil Ofarim (42), der sich mit seinen haltlosen Antisemitismus-Vorwürfen gegen einen Hotelmitarbeiter selbst aus dem Rampenlicht katapultierte, etwa ins Dschungelcamp ziehen?

Laut dem Bericht befindet sich Ofarim jedenfalls gerade in Verhandlungen diesbezüglich. Mehr noch: Im Grunde stünde demnach bereits fest, dass er an der 19. Staffel teilnehmen werde. Einzig über die Höhe der Gage werde derzeit noch gefeilscht. RTL selbst springt auf den Spekulationszug auf und meint dazu: «Ob Gil Ofarim tatsächlich ins Dschungelcamp einziehen wird? Man weiss es nicht ... Ein bisschen müsst ihr euch noch in Geduld üben. Den Cast werden wir zu gegebener Zeit verkünden.»

Aufträge blieben aus

Die Gründe dafür, dass ein beidseitiges Interesse an einer Teilnahme herrschen könnte, liegen auf der Hand. Vonseiten des Senders dürfte man sich etwa starke Einschaltquoten erhoffen, angetrieben von der Frage des Publikums: Wird Ofarim am Lagerfeuer öffentlich Reue wegen des Vorfalls zeigen? Oder sich im Gespräch mit seinen potenziellen Mitcampern womöglich noch mehr um Kopf und Kragen reden?

Gil Ofarim könnte hingegen die Reise nach Australien als Möglichkeit ansehen, seiner stagnierenden Karriere wieder Schwung zu verleihen. Der Musiker, der früher ein oft und gern gesehener Gast in diversen TV-Shows war – er ging 2017 bei «Let's Dance» gar als Sieger hervor –, war seit dem Davidstern-Eklat von 2021 nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Im April dieses Jahres feierte er zwar in Bochum das Bühnencomeback mit seiner Band. Zum Clubkonzert erschienen laut damaliger Medienberichte jedoch nur rund 200 Fans.

Eines müsste Ofarim, sollte er tatsächlich über eine Teilnahme im Dschungelcamp 2026 nachdenken, bewusst sein: Die Zuschauerinnen und Zuschauer würden ihn sicherlich mit Argusaugen beobachten – und ihn wohl in zahlreiche Dschungelprüfungen schicken.

Das mit den Argusaugen betrifft jedoch nicht nur die Zuschauenden, sondern auch die Medien. So entstand an der Hochzeit des Sängers am Freitag jenes Foto, auf dem ihm seine Braut mit ernstem Blick den Mittelfinger entgegenstreckt. Gemäss der «Bild»-Zeitung, die den Schnappschuss veröffentlicht hat, habe die Braut der Vape-Konsum ihres Angetrauten genervt und sie habe ihm dies mittels dieser Geste wissen lassen wollen.