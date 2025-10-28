Nach Monaten der Geheimhaltung macht Lucy Diakovska ihre Beziehung nun öffentlich. Die No-Angels-Sängerin präsentiert stolz ihre Freundin im Netz – und die ist in der Musikbranche keine Unbekannte.

Jetzt ist es offiziell: Gitarristin Yasi Hofer (r.) und Sängerin Lucy Diakovska (l.) sind ein Paar.

Darum gehts Lucy Diakovska macht Beziehung offiziell und zeigt Partnerin auf Instagram

Die Freundin ist Gitarristin Yasmin Ines Hofer, bekannt als Yasi Hofer

Yasi Hofer feierte am 25. Oktober 2025 ihren 33. Geburtstag

Aus der «Situationship» ist echte Liebe geworden. Lucy Diakovska (49) hat ihre Beziehung auf Instagram offiziell gemacht und zeigt sich erstmals mit ihrer Partnerin. Die ehemalige Dschungelkönigin teilte ein Video, das intime Einblicke in ihr Liebesleben gewährt.

In mehreren Clips und Fotos sind die beiden Frauen in verschiedenen Alltagssituationen zu sehen – mal gemeinsam im Auto, mal am Flughafen oder ausgelassen tanzend in einem Fussballstadion. Dazu verfasste die No-Angels-Sängerin einen berührenden Liebesbrief an ihre Partnerin, die sie als ihren «Lieblingsmenschen» bezeichnet. Damit sind die Schwärmereien für die Frau an ihrer Seite aber längst nicht vorbei. «Du bist wie ein Blitz in meinem Leben eingetroffen. Unerwartet, ehrlich, bedeutend», schwelgt Lucy.

Eine bekannte Musikerin

Bei der Frau an Diakovskas Seite handelt es sich um niemand Geringeres als Yasmin Ines Hofer, die in der Branche unter dem Namen Yasi Hofer bekannt ist. Die 33-jährige Gitarristin hat bereits mit zahlreichen Stars zusammengearbeitet und stand sowohl mit den No Angels als auch mit Robbie Williams (51) auf der Bühne.

Besonders eng ist ihre Verbindung zu Helene Fischer. Seit 2022 gehört Hofer zur Live-Band der Schlagerkönigin und begleitete sie auf den Touren.

Lucy Diakovska: «Wie ein Blitz in meinem Leben»

Die Instagram-Liebeserklärung von Lucy Diakovska ist geradezu poetisch. «Ich schreibe heute als eine Frau, die immer mehr die Bedeutung von Glück und Liebe versteht, lebt und vor allem fühlt», schreibt sie. «Dein Fan zu sein, dich bewundern zu dürfen und ein Teil deiner Welt zu sein, ist mein grösstes Privileg.» Yasi Hofer sei das grösste Geschenk, schreibt die Dschungelkönigin aus dem Jahr 2004. Und der liebevolle Brief, den sie nun veröffentliche, sei wiederum ein Geschenk an ihre Liebste. Und zwar zu ihrem 33, den Yasmin Hofer am 25. Oktober 2025 feierte.

Emotionale Liebesbekundungen auf beiden Seiten

Hofer zeigte sich in ihrer Antwort nicht weniger gefühlvoll. «Danke für diese Worte und vor allem, Danke für Dich, danke für Dich in meinem Leben», gab sie zurück. Liebe, Vertrauen, Freude und Sicherheit – genau diese Gefühle habe sie, wenn beide zusammen seien. Ihr Statement schliesst sie mit einem vielsagenden Zitat aus einem No-Angels-Song: «Let's go to bed baby», auf Deutsch «Lass uns ins Bett gehen, Baby».

Erst im Dschungelcamp Anfang 2024 hatte Diakovska noch vorsichtig von einer «Situationship» statt einer festen Beziehung gesprochen. Inzwischen hat sich offenbar mehr daraus entwickelt, und die Sängerin steht inzwischen offen zu ihrer Liebe. Den Star so aufblühen zu sehen, beruhigt. Noch nach dem Sieg im Dschungelcamp offenbarte sie, dass sie seit vier Monaten in Therapie sei, um die Beziehung zu ihrer Mutter aufzuarbeiten. «Ich habe so viele Löcher in mir», gestand sie damals.

Prominente Glückwünsche

Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten. Neben zahlreichen begeisterten Fans freuten sich auch diverse Promis über das Liebesglück des Paares.

Diakovskas No-Angels-Kollegin Nadia Benaissa kommentierte mit «Wunderschön», während Moderator Steffen Hallaschka scherzhaft seinen Segen erteilte. Auch Schauspielerin Katy Karrenbauer, Schlagersängerin Marina Marx und Musikerin Conchita Wurst hinterliessen Herz-Emojis unter dem Post.