Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Claudia Effenberg (60) ist ein offenes Buch – so wenig erstaunt es, dass die deutsche TV-Persönlichkeit kürzlich in einem Podcast mit Moderator Thommy Berglmeir über ihre Gage spricht, die sie 2023 für die Teilnahme am Dschungelcamp erhielt. Effenberg erklärt, dass sie eine «richtig fette» sechsstellige Summe für ihre Teilnahme an der 16. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» erhalten habe.

Jahrelang hatte die Deutsche Anfragen für das Dschungelcamp abgelehnt, obwohl RTL sie seit der ersten Staffel umworben hatte. «Das sage ich dir ganz ehrlich, es kam irgendwann eine Summe auf, [...] da habe ich sogar kurz überlegt, gezuckt, aber ich dachte, ich gehe doch nicht ins Dschungelcamp», erklärte sie im Gespräch mit Berglmeir. Auf Nachfrage erläuterte Effenberg, die Summe sei «sechsstellig» gewesen.

«So viel Geld kannst du doch nie mehr verdienen»

Schliesslich sei es ihr Ehemann, Ex-Fussballprofi Stefan Effenberg (57), gewesen, der sie zur Teilnahme überredete. Er soll ihr gesagt haben: «Doch, das musst du doch machen. So viel Geld kannst du doch nie mehr verdienen.»

Die Teilnahme der Spielerfrau an der RTL-Show blieb nicht ohne Kontroversen. Vor allem ihr Zoff mit Mitstreiterin Tessa Bergmeier (36) bleibt in Erinnerung – nachdem das Model Effenberg als «asozial» betitelte, war zu sehen, wie der TV-Star Bergmeier den Mittelfinger zeigt. Bergmeier: «Hast du mir gerade den Stinkefinger gezeigt, Schwester? Den kannst du dir sonst wohin stecken!».

Trotz solcher Zwischenfälle schaffte es Effenberg auf den siebten Platz der Staffel. Während ihrer Zeit im australischen Dschungel öffnete sie sich auch emotional und sprach vor einem Millionenpublikum über persönliche Themen wie ihre Familiengeschichte, die Beziehung zu ihrem Ex-Mann und den Tod ihrer Schwester.