Am 23. Januar beginnt die 19. Staffel des «Dschungelcamps» in Australien. Mit dabei: Ariel aus Basel. Ariel kämpft gegen ihre Angst vor krabbelnden Tieren und schwierigen Mitbewohnern. Gewinnen möchte sie trotzdem – und freut sich auch auf den ein oder anderen Flirt.

Darum gehts Das «Dschungelcamp» startet am 23. Januar 2026 mit Ariel (22)

Ariel fürchtet sich vor krabbelnden Tieren und schwierigen Mitstreitern

Zwölf Prominente kämpfen in der 19. Staffel um den Sieg Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sophie Ofer Redaktorin People

Am 23. Januar startet das «Dschungelcamp» in seine 19. Staffel. Zwölf Prominente werden sich in Australien unvorhersehbaren Herausforderungen stellen, darunter die Schweizer Reality-Persönlichkeit Ariel. Gegenüber «Bild» packt die Baslerin jetzt schon aus, vor welchen Mutproben sie sich am meisten fürchtet.

«Meine grösste Herausforderung wäre, wenn ein Tier auf mir krabbelt. Diese Vorstellung geht eigentlich gar nicht», so Ariel, die mit ihren 22 Jahren dieses Jahr die jüngste Kandidatin im «Dschungel» ist. «Ich habe Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke.» Unwahrscheinlich, dass es ihr erspart bleibt: Challenges, die mit Kakerlaken oder anderen Insekten dieser Grössenordnung zu tun haben, gehören quasi zum Standard-Repertoire der RTL-Sendung.

«Ich bin ein Gewinnertyp»

Trotzdem will sich Ariel, die mit bürgerlichem Namen Valeria heisst, vor den Zuschauern beweisen. «Abbrechen kommt für mich gar nicht infrage. Ich bin ein Gewinnertyp und sehr ehrgeizig.» Ihr Ego sei zu gross, um es über sich zu bringen, aufzugeben und den Satz auszusprechen: «Ich bin ein Star, holt mich hier raus.»

Nicht nur die Insekten machen Ariel zu schaffen. «Die Menschen sind nach den Tieren für mich die grösste Herausforderung», gesteht die 22-Jährige. «Natürlich gibt es die ein oder andere Person, die …», dann bricht sie ab. Es folgt ein angewidertes Geräusch. «Das ekelt mich an.» Wen genau sie damit wohl meint, bleibt offen. Gegenüber «Bild» sagt die Baslerin: «Meine grösste Angst ist, dass mich jemand triggert. Dass ich so viel Wut in mir habe, dass ich alles an Energie für eine Person verschwende.»

«Wenn ein gut aussehender Typ dabei ist, why not?»

Trotz allem bleibt der Reality-Star offen für Begegnungen der schöneren Art. «Ich möchte mich natürlich nicht ablenken lassen für irgendeine Red Flag», stellt sie zuerst klar. Mit «Red Flag» meint sie eine Person, deren Eigenschaften die inneren Alarmglocken läuten lassen. «Aber ich bin offen zum Flirten, natürlich.» Mit einem verschmitzten Lächeln fügt sie hinzu: «Ich liebe Flirten, das macht mir Spass. Und wenn da ein gut aussehender Typ ist, why not?»

Es wäre nicht das erste Mal, dass Ariel am Set einer Show ihren Partner findet. Durch die Datingshow «Love Fool», die sie bekannt machte, lernte sie ihren heutigen Ex-Partner Giuliano Hediger (25) kennen, ebenfalls Schweizer. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter namens Ileyna Amant, die 2024 geboren wurde. Später waren sie zusammen in der Show «Prominent getrennt». Ariel und Hediger sind inzwischen getrennt und es gibt öffentliche Auseinandersetzungen über die Vaterschaft und das Sorgerecht. Ob sie im «Dschungelcamp» eine neue Liebe findet, bleibt abzuwarten.