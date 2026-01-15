Im Dschungelcamp muss man sich auf einige Entbehrungen einstellen. Dankbar nehmen die Kandidaten also ihre zwei erlaubten «Luxusartikel» mit ins Camp. Viele davon sorgten über die Jahre für Kopfschütteln, Lacher und Kultmomente.

Darum gehts Promis bringen kuriose Luxusartikel ins Dschungelcamp, von Nippel-Pasties bis Longboards

Yeliz Koc nutzte 2023 eine Urinella, um im Stehen zu pinkeln

2018 brachte Matthias Mangiapane Asche seiner Schwiegermutter als Talisman mit

Zwei persönliche Luxusartikel dürfen die Promis traditionell mit ins Dschungelcamp nehmen – und Jahr für Jahr beweisen sie dabei eine erstaunliche Mischung aus Eitelkeit, Humor und purem Überlebensinstinkt.

Während manche mit Lippenbalsam oder einem Kopfkissen auf Nummer sicher gehen, sorgen andere mit speziellen Glücksbringern oder ungewöhnlichen Beautyprodukten für Kultmomente. Zwischen praktischen Helfern und totalem Nonsens: Diese Luxusartikel bleiben unvergessen.

1 Urinierhilfe

Yeliz Koc (32), die im vergangenen Jahr bereits als Elftplatzierte das Camp verlassen musste, setzte unter anderem auf einen praktischen Helfer: Sie nahm eine knallpinke «Urinella» mit. Damit soll das Urinieren im Stehen möglich werden – praktisch, wenn es gerade keine Toilette hat. Und das WC-Dschungel war für Koc eine grosse Herausforderung, wie sie nach ihrem Auszug verriet: «Da sind einfach Riesenspinnen drin und man möchte sich ungern hinsetzen. Am Anfang hat mir meine Urinella auf jeden Fall sehr gut geholfen. Aber ich bin dann auch von Tag zu Tag mutiger geworden.»

2 Bräunungsspray und Bronzer

Im Allstars-Ableger des Dschungelcamps konnte Luigi «Gigi» Birofio (26) im Sommer 2024 nicht ohne sein Bräunungsspray und sein Haarwachs sein. Und auch seine Dschungel-Mitstreiterin Giulia Siegel (51) wollte nicht auf den sonnengeküssten Look verzichten und reiste mit Bronzer als Luxusartikel ihrer Wahl an.

3 Handy-Attrappe

2023 nahm Markus Mörl (66) einen ungewöhnlichen Gegenstand mit in den Dschungel. Seine Frau hat dem «Neue Deutsche Welle»-Sänger eine Handy-Attrappe mitgegeben. Das sollte dem smartphonesüchtigen Musiker helfen, sich langsam zu entwöhnen.

4 Asche der Schwiegermutter

Matthias Mangiapane (42) brachte 2018 ein emotionales Accessoire mit ins Dschungelcamp. Der Reality-Star trug eine Kette als Talisman, in der ein Teil der Asche seiner verstorbenen Schwiegermutter eingearbeitet war.

5 Liebeskugeln

2014 hatte Dschungelkönigin Melanie Müller (37) mit Plüsch-Maus und Make-up eher Gewöhnliches im Gepäck. Doch es stellte sich heraus, dass die Sängerin auch pikante Schmuggelware bei sich hatte: Liebeskugeln sollten ihr die Zeit im Camp angenehmer gestalten.

6 Nippel-Pasties

Und auch vor rund 15 Jahren sorgten die Promi-Camper mit ihren «Luxusgegenständen» bereits für Aufsehen. 2012 wählte Erotikmodel Micaela Schäfer (42) pinke Nippel-Pasties als Mitbringsel. «Ich fand die irgendwie ganz witzig und sie erinnern mich auch an meinen Job», erklärte sie RTL.

7 Longboard

Ex-Fussball-Star Ansgar Brinkmann (56) hatte 2018 ebenfalls einen ungewöhnlichen Dschungel-Begleiter: Er klemmte sich ein Longboard unter den Arm und erklärte gegenüber RTL: «Ich habe mein Longboard dabei, obwohl viele meiner Freunde gesagt haben, ein Longboard im Dschungel macht wirklich keinen Sinn. Aber dieses Longboard ist für mich sehr emotional besetzt, und immer, wenn ich trübe Gedanken habe, brauche ich es nur anzuschauen und die Regenwolken sind weg.»

8 Glitzer-Klobrille

Sänger und Ex-«DSDS»-Kandidat Daniele Negroni (30) hatte ebenfalls 2018 einen besonderen Luxusartikel an Bord: eine goldene, glitzernde Klobrille. «Meine goldene Glitzer-Klobrille zeigt, wer die grösste Klappe im Camp hat. Ich hoffe, die verschafft mir zudem erleuchtende Sitzungen!», so der Sänger damals.

