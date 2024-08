1/6 Der Zoff zwischen Kader Loth ...

Der Streit zwischen Giulia Siegel (49) und Kader Loth (51) im «Binden»-Gate geht in die nächste Runde. In der Live-Show «Ich bin ein Star – Die legendäre Stunde danach» bringt Siegel das Thema erneut zur Sprache. Für sie bleibt Loth eine Lügnerin, die sie in den Dreck gezogen hat.

Als Loth, die in der Show zugeschaltet ist, ihre Meinung äussern will, hat Siegel keine Lust darauf. Sie verlässt sogar das Studio, als Loth das Wort ergreift. Loth ist davon nicht überrascht und sagt, dass Siegel sich auch im Dschungelcamp so verhalten habe: «Immer, wenn ich die Konfrontation mit ihr gesucht habe ... ein Wort mit ihr zu wechseln, warum sie so gemein zu mir ist. Sie ist einfach aufgestanden ... sie ist immer abgehauen.»

Loth will nicht vom Thema lassen

Wie gewohnt vom Dschungelcamp herrscht also nach wie vor Drama pur. Doch wie schlimm das Ausmass des Streites zwischen den beiden Frauen ist, davon ist selbst Moderatorin Olivia Jones (54) überrascht. «Also wir haben hier einiges erlebt, aber dass jemand die Runde verlässt? Das ist neu», bemerkt sie.

Auch Moderatorin Angela Finger-Erben (44) ist der Meinung, dass Siegel und Loth ihre Streitigkeiten vielleicht langsam lieber privat klären sollten.

Kader Loth ist aber noch nicht fertig mit ihrer Schmipftirade auf Giulia Siegel, betont, dass Siegel sie gedemütigt habe und pocht darauf, dass ihre Ex-Mitstreiterin ein schlechter Mensch sei.

Studio-Gäste sind sprachlos

Die Moderatorinnen versuchen, die kochende Loth wieder etwas runterzubringen, doch ohne Erfolg. Erst, als die Live-Schaltung in den Dschungel beendet ist, kehrt Giulia Siegel wieder ins Studio zurück. Dass Siegel das Studio verliess, obwohl sie selbst das Thema ansprach, nur um dann doch nicht drüber reden zu wollen, stösst bei den Anwesenden auf Unverständnis und ihnen fehlen offensichtlich die Worte.

Im Gegensatz zu Giulia Siegel ist Kader Loth immer noch im Rennen um die heiss begehrte Dschungel-Krone. Das grosse Finale ist am morgigen Sonntag, 1. September, um 20:15 Uhr auf RTL zu sehen.