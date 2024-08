1/6 Dr. Bob, der beliebte Arzt aus dem Dschungel Camp, ist krank.

In der Sendung «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» müssen Kandidatinnen und Kandidaten im australischen Dschungel so manche, meist eklige Prüfung bestehen, um am Ende zum Dschungel-König oder zur Dschungel-Königin gekrönt zu werden.

Obwohl die Promis Tag ein, Tag aus kämpfen, ist aber jemand anderes der heimliche Star der Show: Dr. Bob, mit bürgerlichem Namen Robert McCarron (74). Er sorgt seit Stunde eins der Sendung für das Wohl der wagemutigen Prominenz und steht ihnen als medizinischer und mentaler Beistand zur Seite.

Traurige Premiere

Woche für Woche freut sich das Publikum also nicht nur darauf, was für Drama es wieder im Dschungelcamp geben wird, sondern auch auf die Auftritte des beliebten Doktors, der eigentlich Make-up-Spezialist ist.

Nun aber der grosse Schock für alle Fans: Nicht nur ist Favorit Thorsten Legat (55) rausgeflogen. In der heutigen Sendung müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch noch auf Dr. Bob verzichten. Der Grund: Der 74-Jährige liegt mit Erkältung flach. Das ist eine traurige Premiere in der Geschichte vom Dschungelcamp, denn seit 20 Jahren ist McCarron bei jeder einzelnen Sendung dabei gewesen.

Heisst das nun, dass die Kandidatinnen und Kandidaten vor den nervenaufreibenden Prüfungen alleine gelassen werden?

Mehr oder weniger würdige Vertretung

Nein, natürlich nicht. Denn Rettung naht in Form von Moderator Jan Köppen (41). Und dieser verwandelte sich kurzzeitig in Dr. Bob, erklärte den Kandidatinnen Elena Miras (32) und Georgina Fleur (34) ganz Dr. Bob typisch auf Englisch, was in der kommenden Aufgabe auf sie zukommen würde. Ob die kritischen Blicke der beiden Damen Köppens Imitation des beliebten Camp-Arztes geschuldet waren oder doch eher der ihnen bevorstehenden Prüfung, kann jeder für sich selbst entscheiden.

Die Krankschreibung von Dr. Bob – durch Dr. Bob – wird aber noch eine weitere Folge andauern, denn McCarron wollte sich erst vollständig auskurieren, bevor er zu den Promis in den Dschungel zurückkehrt. Und wie schön, dass Köppen Dr. Bob vertreten durfte, wo er selbst schon wegen Fieber den Start der aktuellen Staffel verpasste und im Bett bleiben musste.

Aber keine Sorge, Dr. Bob wird nicht mehr lange fehlen – kurz vor dem Halbfinale wurde versprochen, dass der beliebte Arzt und Seelentröster der Dschungel-Promis wieder dabei sein und mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.