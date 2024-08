1/6 Robert Dr. Bob McCarron mit Ehefrau Annette Miles zu Besuch in Köln im Jahr 2015.

Robert McCarron (74) alias Dr. Bob steht seit der ersten Stunde des deutschen Dschungelcamps als medizinischer und mentaler Betreuer an der Seite der Teilnehmenden von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». In den zwanzig Jahren seit Staffelstart im Jahr 2004 hat schon so manche Kandidatin versucht, den Dschungeldoktor anzuflirten. Doch sein Herz gehört schon genauso lange seiner grossen Liebe Annie.

Dr. Bob ist seit über 20 Jahren glücklich mit seiner Frau Annette Miles zusammen. Die beiden lernten sich Anfang der 2000er kennen, als Dr. Bob noch als Make-up-Spezialist und Annie als Perückenmacherin arbeitete, schreibt T-Online. 2013 gaben sie sich das Jawort.

«Er ist sehr romantisch, sensibel, rücksichtsvoll», schwärmte Annie einst in einem RTL-Interview. «Zum Geburtstag bekomme ich tolle Karten, Geschenke. Er ist aufmerksam.» Auch Dr. Bob schwärmt für seine Frau: «Wir sind Yin und Yang. Wir passen zusammen.»

Auf Instagram zeigt sich der 74-Jährige immer wieder mit seiner Annie, sei es beim gemeinsamen Tangotanzen, Familienfeiern oder zuletzt auf Fotos aus Südafrika, wo kürzlich «Ich bin ein Star - Der Showdown der Dschungel-Legenden» gedreht wurde.

Zuvor war Robert McCarron bereits einmal verheiratet und adoptierte mit seiner ersten Frau zwei Kinder, weil sie keine eigenen bekommen konnten. Auf die Frage nach den wichtigsten Menschen in seinem Leben antwortete der Dschungeldoktor einst: «Meine Kinder Kate und Jae, die ich mit meiner ersten Frau adoptiert habe, weil wir leider keine Kinder bekommen konnten und natürlich meine jetzige Frau Annie.»

Mitten im Dschungelcamp versuchte 2021 Wrestlerin Lydia Kelovitz (34) ihr Glück beim Dschungelarzt, sechs Jahre zuvor flirtete auch Schauspielerin Tanja Tischewitsch (35) mit ihm. Doch auch wenn der Dschungeldoc schon so mancher Kandidatin den Kopf verdreht hatte, gibt es für ihn nur eine Frau: seine geliebte Annie.

