Kader Loth spricht über unerfüllten Kinderwunsch

1/5 Kader Loth legt im Dschungelcamp eine intime Beichte ab.

Fynn Müller People-Redaktor

Kader Loth (51) ist für ihre schlagfertigen Sprüche bekannt. Doch an Tag sechs des diesjährigen Dschungelcamps spricht die Reality-TV-Darstellerin ein ernstes Thema an. Am Lagerfeuer erzählt sie Mitstreiterin Hanka Rackwitz von ihrer schweren Gebärmuttererkrankung, die sie durchmachen musste.

«Nach 2017 hatte ich Probleme im Unterleibsbereich. Ich bin zum Arzt gegangen und er meinte: ‹Sie haben Endometriose›», erzählt Loth. Endometriose ist eine chronische Erkrankung, bei der Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe ausserhalb der Gebärmutter wächst.

Da sie ständig Schmerzen hatte, habe ihr Arzt ihr damals dazu geraten, sich die Gebärmutter entfernen zu lassen. Doch Loth und ihr Partner Ismet Atli, mit dem sie seit über 15 Jahren zusammen ist, waren gerade dabei, eine Familie zu gründen. «Ich wollte noch mit meinem Partner ein Kind zur Welt bringen – und in dem Moment bekam ich die Diagnose. Das war echt ein Schlag ins Gesicht», gesteht sie Rackwitz.

Fremd im eigenen Körper

Nach dem Eingriff folgte der nächste Schock: Kader fühlte sich fremd im eigenen Körper, wie sie erzählt. «Ich bin als Mensch in die Klinik reinmarschiert, ich kam als Zombie wieder raus.» Sie fügt an: «Ich habe Schüttelfrost gehabt. Mir ging es schlecht. Du kommst in die künstlichen Wechseljahre. Das hat mir keiner gesagt.»

Panikattacken hätten ihr das Leben zur Hölle gemacht: «Ich konnte nicht alleine sein. Ich konnte nicht mehr einkaufen gehen.» Ein Psychologe habe ihr dabei geholfen, zurück ins Leben zu finden.