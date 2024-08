1/7 Elena Miras war 2020 schon im Dschungelcamp, nun macht sie in der Jubiläumsstaffel mit. Diese wurde in Südafrika vorab gefilmt.

Seit Freitag läuft «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden» auf RTL, in der Folge vom Sonntagabend zog mit Elena Miras (32) die Schweizer Reality-Königin in die vorab aufgezeichnete Jubiläumsstaffel zum 20-jährigen Dschungelcamp-Bestehen ein. Gleich nach dem Einzug sorgte sie für ordentlich Zoff.

Streitpunkt: die Betten. Einige der Schlafplätze der Produktion sind Hängematten, andere Feldbetten. Dass Miras direkt nach ihrer Ankunft ein Rotationssystem einfügen will, passt Influencerin Georgina Fleur (34) überhaupt nicht. «Warum bist du denn jetzt hier?! Kannst du das mal erzählen, warum du jetzt hier bist?!», wettert sie. Daraufhin Miras: «Mädchen, was willst du?» Für Fleur ist klar, dass sich Miras als Nachzüglerin mit einer Hängematte begnügen muss, sie sei ja schliesslich länger im Hotel gewesen. Kult-Auswanderin Danni Büchner (46), mit der Miras seit der ersten Dschungelcamp-Teilnahme im Jahr 2020 auf Kriegsfuss steht, bietet am Ende an, mit den Betten abzuwechseln. «Halt deine Freunde nah und deine Feinde näher», meint Büchner.

Krawall-Königin aus der Schweiz

Die Bettendiskussion ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Elena Miras ins TV-Format mitbringt. Die deutsche «Bild» bezeichnet die Zürcherin nicht ohne Grund als «Krawall-Königin». Diesen Ruf bekam Miras über viele Formate hinweg wegen ihrer aufbrausenden Art. «Ich bin eine ehrliche Person, die geradeaus kommuniziert und nicht auf die Meinung anderer geht», sagte sie 2022 im Interview mit Blick. Oftmals werde sie deswegen «als asoziale, aggressive Frau abgestempelt».

Bekanntheit erhielt Miras 2017 mit der deutschen Dating-Show «Love Island», die sie gewann. Mit ihrem damaligen Partner Mike Heiter (32) triumphierte sie 2019 dann in der Sendung «Das Sommerhaus der Stars». Dabei kam es allerdings zu vielen Ausrastern und Streitereien mit den anderen Teilnehmern. «Dieses Format hat mich zerstört», sagte sie später rückblickend. 2022 ging sie als Siegerin aus «Kampf der Realitystars» hervor.

Sie kämpft mit Depressionen

Seit einem Jahr ist es stiller um Elena Miras. In der heutigen Folge des Legenden-Dschungelcamps, die seit Sonntagabend auf dem Streamingdienst RTL+ vorab abrufbar ist, erklärt Miras den traurigen Grund dahinter. Im Sommer 2023 habe die 1,69 Meter grosse Frau unter 45 Kilogramm gewogen. Als sie ihre Tochter Aylen (6) angeschaut und nichts gefühlt habe, habe sie sich professionelle Hilfe geholt. Zweimal wöchentlich sei sie zur Psychologin gegangen: «Sie bestätige mir, dass ich Depressionen habe.» Bis heute kämpfe sie mit ihrem Untergewicht. «Ich schaffe es nicht, zuzunehmen.»

Jetzt gibt Miras im Dschungelcamp ihr TV-Comeback. Wie sie sich schlägt, ist täglich um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen.

