1/6 Hanka Rackwitz und Giulia Siegel schauen mit kritischem Blick auf die Kochkünste von Danni Büchner.

Auch an Tag fünf des Allstar-Dschungelcamps gehen die Zickereien zwischen DJane Giulia Siegel (49) und «Goodbye Deutschland»-Star Danni Büchner (46) weiter. Und so spaltet sich das Camp in zwei gegnerische Lager. Worum es so ganz genau geht, wird nicht richtig klar – Anlass zum Streit gibt es in der neuen Folge von «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden» (neueste Folge zuerst via RTL+, am Folgetag dann im linearen Fernsehen) aber mehr als genug.

Für Moderator Mola Adebisi (51) und Reality-TV-Sternchen Kader Loth (51) geht es zunächst auf Schatzsuche samt Angelausflug. Die beiden müssen ein ruhiges Händchen beweisen und, dass sie sich blind verstehen. Zu gewinnen gibt es insgesamt sechs Schlüssel, mit einem davon lässt sich eine Schatztruhe öffnen. Mit verbundenen Augen muss Adebisi mit einer langen Angelrute Gegenstände aus einem Becken fischen und sie in einem Kasten ablegen. Kader Loth leitet den Moderator dabei an. «Die Kommunikation zwischen Mann und Frau ist sehr schön, aber gestaltet sich schwierig», resümiert Mola Adebisi anschliessend.

Nach abgelaufener Zeit haben sich die beiden drei Schlüssel verdient – und der richtige ist dabei. Unter Jubel tragen sie die Schatztruhe zurück ins Camp. Dort müssen sie gemeinsam mit ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern aber noch die Frage beantworten, wie viele Minuten eine Woche hat. Sind es A) 10.080 oder B) 14.560? Und das gibt erneuten Stoff für Ärger: Denn während Giulia Siegel versucht, die Rechnung mit Stöckchen im Sand aufzuschreiben, wählt der Rest der Truppe bereits nach einer kurzen Kopfrechnung die Antwort B – und findet eine leere Kiste vor. «Das war reine Dummheit und Gruppenzwang», ärgert sich Giulia.

«Wie kann man alles falsch machen?»

Auch anschliessend lässt der nächste Streit nicht lange auf sich warten. Wie schon in der letzten Folge ärgert sich «Love Island»-Siegerin Elena Miras (32) über Giulia Siegel, die ihre Zigaretten mit den anderen Bewohnern teilt – ein Regelverstoss. Miras hat Angst, deswegen ihre Luxusartikel abgeben zu müssen. «Ich respektiere das», sagt Siegel in der Runde, und später in die Kamera: «Ich werde darauf achten, dass es keiner mehr bemerkt.»

Nachdem die neue Teamchefin Danni Büchner in Folge vier die Rollen neu verteilt hatte und Giulia Siegel ihren Job als Campköchin weggenommen, sind jetzt Kader Loth und Ex-«GNTM»-Model Sarah Knappik (37) an der Reihe, die hungrigen Bewohner zu füttern. Während Giulia gemeinsam mit ihren «Verbündeten» Hanka Rackwitz (55) und Georgina Fleur (34) von der Seite zusieht und die Kochkünste ihrer Mitstreiterinnen beurteilt, bereiten die ein Festmahl aus Krokodilfuss, Reis, Zucchini, Ananas und Fenchel zu. «Wie kann man alles falsch machen?», fragt sich Giulia.

Am nächsten Tag wird wieder gekocht – und zwar vor Wut. Es geht ums Bewachen des Feuers, ums Wasserholen und andere Aufgaben. Das Teamchef-Zepter gibt Danni Büchner morgens an Ex-Fussballer Thorsten Legat (55) weiter. Und der krempelt erstmal um und entscheidet (zum Unmut seiner Vorgängerin Danni): Giulia Siegel ist wieder hauptverantwortlich für das Kochen.

Viele Tränen und nur vier Sterne

Die Streitigkeiten gehen besonders einer sehr nahe: TV-Sternchen Georgina Fleur. Die 34-Jährige bricht am Lagerfeuer in Tränen aus, weil ihr keine Aufgabe zugeteilt wurde und keiner sie ausreden lasse. «Diese durchgehende Disharmonie, dieses Gezicke und Gestreite, sind wirklich die grösste Herausforderung hier für mich», sagt sie. Nach einer hitzigen Aussprache mit Mola Adebisi scheint aber alles wieder im Lot.

Und auch bei Sarah kommen im Gespräch mit Kader Loth und Danni Büchner die Tränen, als sie über ihre «Germany's next Topmodel»-Reise spricht und ihr Leben reflektiert. Sie habe viel gekämpft und sei nun «wirklich dankbar» – für alle Höhen und Tiefen.

Dann geht es für Elena Miras auf einen anderen Laufsteg – und der geht in die Höhe. Bei der Dschungelprüfung «Verzwei-Felswand» muss die 32-Jährige ihre Höhenangst überwinden und kriegt es auf der Jagd nach Sternen unter anderem mit Echsen, Kakerlaken und Kornnattern zu tun. Teamchef Thorsten Legat steigen währenddessen wortwörtlich die Schlangen zu Kopf. Das Ergebnis: Tränen bei Elena, immerhin vier von zwölf möglichen Sternen und ein stolzer Thorsten, der sich bei der Rückkehr ins Camp um Kopf und Kragen redet.

Georgina badet im Kochwasser, Gigi spricht über seine «Sex»-Religion

Neben allem Streit zwischen den Camperinnen und Campern gibt es aber auch einige kuriose Momente in Folge fünf. Georgina hat im Camp ein neues Ritual für sich gefunden: Sie klaut Kochwasser vom Feuer und lässt sich im Waschbecken ein heisses Bad ein. «Eine geniale Idee», findet Hanka. «Sie hat meine Idee geklaut», meckert Giulia.

TV-Star Gigi Birofio (25) will Hanka mit seinem italienischen Onkel verkuppeln. Als die Schauspielerin ihm eröffnet, dass sie sich inzwischen als asexuell sieht und keinen Sex mehr haben will, fällt Gigi fast vom Glauben ab: «Das ist meine Religion, die drei Regeln von Gigi: ‹Essen, Sex, Schlafen.›»