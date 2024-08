1/5 Kader Loth reagiert auf Instagram auf das aktuelle Dschungel-Drama.

Silja Anders Redaktorin People

Wer sich die Sendung «Ich bin ein Star – holt mich hier raus!» anschaut, ist wohl weniger an den meist ekligen Aufgaben interessiert, welche die C-Prominenz dort absolvieren muss. Es ist das Drama zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten im australischen Dschungel, welches die Zuschauerschaft vor die Mattscheibe lockt.

Und auch die diesjährige Staffel hat davon mal wieder einiges an Zündstoff zu liefern. Im Fokus: Kader Loth (51) und Giulia Siegel (49).

Angefangen hat alles damit, dass die mutigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Camp jeweils nur zwei Rollen Toilettenpapier pro Tag zur Verfügung haben – und das zu Beginn auf 13 Personen aufgeteilt. Kader Loth bittet ihre Mitcamperinnen und Mitcamper daher darum: «Bitte mit Klopapier nicht mehr die Rotze wegwischen!» Tränen fliessen nämlich genug und dadurch scheint sich der Verbrauch vom Toilettenpapier gesteigert zu haben – ein rares Gut im Dschungel.

Giulia Siegel macht sich im Dschungel Feinde

Giulia Siegel mischt sich in Kader Loths Forderung ein und stellt diese vor versammelter Mannschaft bloss: «Du bist aus der Toilette rausgekommen und hast in Toilettenpapier etwas eingebunden. Was war das?» «Meine Binde war das», antwortet Loth. «Wenn man in den Wechseljahren ist, hat man das, was Frauen alle 28 Tage haben, nicht mehr!», erwidert Siegel daraufhin und unterstellt Kader Loth, dass diese keine Binde mehr bräuchte.

«Das ist so erniedrigend für mich»

Es ist ein heikles Thema, denn Kader Loth beichtete erst in der Folge davor, dass sie sich aufgrund einer Endometriose die Gebärmutter entfernen lassen musste. Ein sehr wunder Punkt bei dem Reality-Star, denn damit blieb ihr Kinderwunsch unerfüllt. Doch Guilia Siegel will nicht locker lassen, sieht ihren Fehltritt auch nicht ein, als alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten sie damit konfrontieren und Kader Loth sich inzwischen weinend von der Gruppe entfernt hat. «Giulia, schäm dich mal. Das ist niveaulos!», sagt Thorsten Legat (55), der erzählt, dass seine Frau ihre Binden auch jeweils in Toilettenpapier einwickle.

«Wie soll ich darauf kommen, dass sie ihre Tage hat, wenn sie seit drei Jahren in den Wechseljahren ist?», versucht sich Giulia Siegel zu verteidigen. Währenddessen tröstet Elena Miras ihre Kollegin Kader Loth, die man übers Mikrofon schluchzen hört: «Das ist so erniedrigend für mich!»

«Vagina und Blase funktionieren noch»

Jetzt meldet sich Kader Loth auf Instagram und zeigt, dass sie die Nase voll von Personen wie Giulia Siegel hat. «Es gibt kleine geistige Menschen wie Frau Siegel!!!», schreibt die 51-Jährige und setzt hinter Siegels Namen ein Emoji, welches aussieht, als sei ihm schlecht. «Da sie ausschliesslich von Hass getrieben ist, kann sie nicht mehr klar denken!!! Habe zwar meine Gebärmutter nicht mehr! Aber meine Vagina und Blase funktionieren noch!!! Und dafür benutzt man auch Slipeinlagen!!!» Vielleicht denkt Giulia Siegel das nächste Mal erst nach, bevor sie jemanden blossstellt – und setzt nicht noch einen drauf, um sich zu verteidigen.