DE
FR
Abonnieren

Yeliz Koc
«Habe während Schwangerschaft Blut gespuckt»

Genau wie Prinzessin Kate litt auch Yeliz Koc in ihrer Schwangerschaft an extremer Schwangerschaftsübelkeit, auch als Hyperemesis gravidarum bekannt.
Publiziert: 18:39 Uhr
Kommentieren
People International
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen