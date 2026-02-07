DE
Nach Krebskrankheit: Brad Arnold ist mit 47 Jahren verstorben
Band teilt traurige Nachricht
Brad Arnold erliegt Krebserkrankung
Der Leadsänger der Rockgruppe 3 Doors Down ist gestorben. Sieben Monate nach Bekanntgabe seiner Krebserkrankung ist er diesem erlegen.
