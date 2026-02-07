DE
FR
Abonnieren

Band teilt traurige Nachricht
Brad Arnold erliegt Krebserkrankung

Der Leadsänger der Rockgruppe 3 Doors Down ist gestorben. Sieben Monate nach Bekanntgabe seiner Krebserkrankung ist er diesem erlegen.
Publiziert: vor 12 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen