Simone Ballack hat sich entschieden: Die Unternehmerin nimmt einen Anhänger mit der Asche ihres verstorbenen Sohnes Emilio mit ins Dschungelcamp. Nach langem Hadern fand sie mit der Produktion eine Lösung für den Umgang mit dem emotionalen Schmuckstück.

Emilio Ballack starb 2021 mit 18 Jahren bei einem Quadunfall

Wenn Simone Ballack (49) am 23. Januar ins RTL-Dschungelcamp einzieht, trägt sie ihren verstorbenen Sohn Emilio (2002-2021) ganz nah bei sich. Die Unternehmerin hat sich nach langem Überlegen dazu entschlossen, einen Anhänger mit der gepressten Asche ihres Sohnes als Luxusgegenstand mitzunehmen. In jeder Staffel dürfen die Kandidaten zwei Gegenstände ihrer Wahl mit ins Dschungelcamp nehmen.

Gegenüber RTL erklärt Ballack ihre emotionale Entscheidung. «Ich trage sie nur ganz selten, weil ich immer Angst habe, dass sie wegkommt und deswegen habe ich auch ganz lange überlegt. Aber irgendwie passt es hier», erklärt Ballack ihre Entscheidung. Die Kette gebe ihr Stärke und Energie: «Ich bin immer froh, wenn ich sie dabei habe. Ich kann sie zwischendrin mal anfassen und das ist etwas ganz Positives.»

Sie haderte mit der Entscheidung

Bereits vor einigen Tagen hatte die Ex-Frau von Fussballstar Michael Ballack (49) im Interview mit der «Abendzeitung» über ihr Dilemma gesprochen. «Dieses einmalige Schmuckstück hat einen riesengrossen emotionalen Wert für mich und ich würde den Anhänger niemals in fremde Hände geben», sagte sie gegenüber der Zeitung. Weil im Dschungelcamp Luxusgegenstände bei Regelverstössen aber eingesammelt werden können und auch bei Prüfungen abgelegt werden müssen, überlegte sie, auf eine Mitnahme zu verzichten. Doch nun hat sie laut RTL «eine gute Lösung gefunden».

Details über die spezielle Absprache verriet sie «Bild»: «Die Produktion wird sich darum kümmern. Es gibt ein Beutelchen, in dem die Kette aufbewahrt und von einem Mitarbeiter bewacht wird.» Das gelte auch für den Fall, dass die Luxusgegenstände ganz abgegeben werden müssen. Sie habe genau wissen wollen, wo ihre Kette dann hinkommt. «Jetzt weiss ich das und bin damit fein», betonte Simone Ballack.

Ballack ist nicht die Erste

Ihr Sohn Emilio aus der geschiedenen Ehe mit Michael Ballack starb im August 2021 mit nur 18 Jahren bei einem Quadunfall im Portugal-Urlaub. Einen Teil seiner Asche liess Ballack zu einem Stein pressen und in einen Kettenanhänger aus zwei Engelsflügeln einarbeiten. Die beiden haben mit Louis (24) und Jordi (20) noch zwei weitere Söhne.

Simone Ballack ist nicht die erste Dschungel-Kandidatin, die ein Schmuckstück mit der Asche eines verstorbenen Angehörigen mit dabei hat. 2018 brachte Reality-Star Matthias Mangiapane (42) eine Kette mit, in der ein Teil der Asche seiner verstorbenen Schwiegermutter eingearbeitet war. Die Kette nutzte Mangiapane damals als Talisman, der ihm bei den Dschungelprüfungen Glück bringen sollte. «Wenn ich hier ein Tief habe und die Kette in der Hand habe und den Anhänger fest anfasse, gibt mir das hier ganz viel Kraft», erklärte Mangiapane damals.