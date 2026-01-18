Grüezi, Australien! Der Reality-Star Ariel zieht ins Dschungelcamp. Blick zeigt, wer die Baslerin ist und was sie als Schweizerin ins Dschungelcamp einbringt.

Darum gehts Reality-Star Ariel bekannt für TV-Shows «Love Fool» und «Prominent getrennt»

Ihre charmante Art und «Schweizer Hochdeutsch» begeistern die Zuschauer

«Ihr seid so peinlieeech!» – wer diesen Satz hört, denkt sofort an Reality-Star Ariel (22) und ihren unverwechselbaren Gesichtsausdruck. Die Baslerin wurde durch ihre direkte Art bekannt und beliebt. TV-Luft schnupperte sie erstmals in der Sendung «Love Fool», wo sie auch ihren Ex-Partner Giuliano Hediger (25) kennenlernte – ebenfalls Schweizer. Gemeinsam haben sie Tochter Ileyna Amant, geboren 2024. Am Freitag geht es für Ariel in den australischen Dschungel zur RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»

Es wird definitiv ein Abenteuer, das Ariel alles abverlangen wird. Die junge Mutter hat wenig übrig für Krabbeltierchen oder andere Herausforderungen, wie sie Blick verrät: «Ich versuche auf jeden Fall, die Känguruhoden runterzuschlucken, aber ich sehe mich da schon kämpfen.» Gleichzeitig möchte sie, dass die Zuschauer weit über ihr äusseres Image hinaus einen Eindruck von ihr bekommen: «Ich möchte zeigen, wie viel Stärke ich habe und dass hinter meiner hübschen Oberfläche mehr steckt. Ich habe mehr durchgemacht, als viele wissen.»

Ariels Ansage

In einer Reality-Welt, in der viele ein perfektes Bild von sich abgeben, fällt Ariel durch ihre Unberechenbarkeit auf. Sie sagt, was sie denkt, auch wenn es aneckt: «Ich provoziere gerne – nicht böse, sondern spielerisch. Aber wenn sich jemand angegriffen fühlt, kann das im Camp schnell eskalieren.»

Besonders kritisch blickt sie auf die Begegnungen mit Eva Benetatou (33) und Gil Ofarim (43): «Eva stellt sich ständig als Opfer dar – das triggert mich extrem.» Auch zu Ofarim hat Ariel eine klare Haltung: «Ich habe mir meinen Standpunkt gebildet. Manche Dinge aus seiner Vergangenheit wirken für mich unmenschlich und persönlich sehr belastend.»

Preisgeld für einen Grabstein

Nach einem kurzen Liebes-Drama mit Reality-Star Kevin Njie (29), den sie 2025 bei «Are You the One?» kennengelernt hat, geht Ariel aktuell allein durchs Leben. Immer wieder fällt ihr markantes «Schweizer Hochdeutsch» auf: Es verleiht ihr nicht nur einen hohen Wiedererkennungswert, sondern hat sie auch direkt in die Herzen der Zuschauer geplaudert.

Auf die Frage, ob sie mit ihrem Charme Reality-Star Umut Tekin (28) – gemeinsam mit ihr der Jüngste im Camp – um den Finger wickeln will, reagiert die 22-Jährige eindeutig: «Ganz klar: nein. Auch wenn ich Single bin, ist er absolut nicht mein Typ!»

Das mögliche Preisgeld hat Ariel übrigens bereits verplant. Ein Teil davon soll in einen «richtig schönen Grabstein» für ihren Vater fliessen: «Die sind unglaublich teuer, aber das ist mir wichtig.» Denn gewinnen will sie unbedingt: «Aufgeben kommt für mich überhaupt nicht infrage. Ich ziehe durch, egal wie hart es wird.»