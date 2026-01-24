Zwölf Promis kämpfen sich ab dem 23. Januar 2026 durch das Dschungelcamp. Eine Essenschallenge sorgt gleich für Ekel – von Krokodilherzen bis Kamel-Anus ist alles dabei. Wer besteht die Prüfungen und bleibt standhaft?

Darum gehts Zwölf Stars starten ins Dschungelcamp 2026, erstmals auf zwei Lager verteilt

Eva Benetatou gewinnt im Stechen mit Hundspinne gegen Hubert Fella

Gil Ofarim wird von Mitcampern direkt auf seinen Davidstern-Skandal angesprochen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten wagen sich im noch jungen Jahr ins Dschungelcamp. Oder besser gesagt in die Dschungelcamps, denn anders wie sonst, sind nicht alle am selben Ort untergebracht. Die eine Hälfte – bestehend aus Ariel (22), Umut Tekin (28), Patrick Romer (30), Eva Benetatou (33), Gil Ofarim (43), Mirja du Mont (50) und Hardy Krüger Jr. (57) – schlägt ihr Lager in der altbekannten Kulisse auf.

Die anderen fünf Teilnehmenden – Samira Yavuz (32), Simone Ballack (49), Stephen Dürr (51), Hubert Fella (58), Nicole Belstler-Boettcher (62) – kommen im deutlich kleineren «Snake Rock» unter, was ihnen deutlich missfällt.

Alles andere als Jubelschreie löst auch die erste Dschungelprüfung aus – eine Essenschallenge. Dieser müssen sich die 12 Kandidaten stellen. Sie erhalten jeweils eine Minute Zeit, um den Teller vor sich zu leeren. Darauf befindet sich im Falle von Hubert Fella ein Kamel-Anus, Hardy Krüger Jr. soll ein Lammhirn verspeisen und Reality-TV-Star Umut Tekin hat nicht nur eine sondern gleich vier Schnecken vor sich liegen.

Die drei meistern ihre Prüfung mit Bravour. Anders sieht dies bei der Schweizer Kandidatin Ariel aus. Ihr wird ein Krokodilherz vorgesetzt. Sie nimmt einen Bissen davon – und spuckt ihn sogleich wieder aus. «Ich kann nicht!», erklärt sie sich. Und das, obwohl sie bei der Vorstellungsrunde noch grosse Töne spuckte, von wegen sie werde die Prüfungen easy packen.

Auch im gegnerischen Team ergeht es Influencerin Samira Yavuz nicht anders. Sie scheitert am Büffelhoden. Ihre Verteidigung: «Ich hatte die ganze Suppe im Mund und konnte es nicht schlucken».

Das könnte eine ganz schön unangenehme Zeit für Ofarim werden

Wir halten also fest: Pro Team scheiterte eine Person, was zu Gleichstand und je fünf Sternen führt. Um diesen Umstand zu beheben, geht es ins Stechen, denn nur eines der beiden Teams wird seine Sterne auch wirklich erhalten.

Schlussendlich dürfen sich die Teilnehmenden aus dem Original-Camp über den Sieg und somit eine reichhaltigere Mahlzeit freuen. Reality-TV-Sternchen Eva Benetatou hat es geschafft, eine Huntsmen-Spinne samt Brutsack schneller als Hubert Fella zu verspeisen. Somit stehen bei Fella und seinen Kollegen im «Snake Rock»-Camp lediglich Bohnen und Reis auf dem Speiseplan. Kamel-Anus und Co. sei Dank, hatten sie ja immerhin bereits eine Art Vorspeise.

Gil Ofarim darf sich wegen Eva Benetatous (33) beherzten Zubeissens zwar über einen für Dschungelverhältnisse guten Znacht freuen, doch bereits in den ersten Minuten wurde ihm wohl klar, dass es die nächsten Tage höchst unangenehm werden könnte für ihn.

Kaum hat er seinen Mitcamper Patrick Romer kennengelernt, spricht der Ofarim sogleich auf dessen Davidstern-Skandal an. Und will von ihm wissen, ob er seine Vergangenheit nicht aufarbeiten wolle. «Ich würde gerne viel erzählen, aber ich darf nicht», entgegnet Ofarim.

Seine erste Begegnung mit Umut Telkin fällt ebenfalls nicht viel positiver aus. «Ich gebe dir aus Respekt die Hand, auch wenn ich scheisse finde, was du gemacht hast», sagt dieser zur Begrüssung, was den Sänger ganz schön geschockt zurücklässt. Die Causa Ofarim wird in den nächsten Tagen bestimmt noch für einiges an Diskussionen sorgen – und damit in die Karten von RTL spielen.

«Ich bin ein Star – holt mich hier raus» läuft ab sofort täglich um 20.15 Uhr auf RTL oder RTL+.