Michel Imhof Teamlead People

Seit Freitag schauen deutschsprachige Reality-Fans nach Australien: 12 mehr oder weniger bekannte Prominente kämpfen um die Krone der 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Zeitgleich lässt es sich eine andere TV-Ikone definitiv bessergehen: Die deutsche Reality-Queen Claudia Obert (64) ist als Begleitung von Eva Benetatou (33) nach Down Under gereist und geniesst vier Wochen lang ihren Aufenthalt im Fünf-Sterne-Luxushotel Imperial an der Gold Coast. Was im Dschungelcamp passiert, bekommt sie durch ihr Engagement in der RTL-Sendung hautnah mit. Dabei stellt sie der Schweizer Teilnehmerin Ariel (22) kein gutes Zeugnis aus.

«Sie geht mir auf die Nerven», urteilt die Hamburger Unternehmerin über die Gewinnerin der vierten Staffel von «Prominent getrennt». «Sie hat schon in den ersten zwei Tagen versagt und sogar Angst vor Dreck.» Tatsächlich zeigte die Baslerin in der aktuellen Dschungelprüfung eine miserable Leistung und brachte sich nicht ein, sondern kreischte bloss wie am Spiess. Resultat: null Sterne! Bohnen und Reis für sie und das ganze Camp. «Ich denke nicht, dass sie gewinnt», so Obert. «Obwohl es spannend ist, wie sie bei allen nicht locker lässt und mehr über unangenehme Themen wissen will.»

Drama um Benetatou kann Obert nicht verstehen

So auch bei Oberts Kollegin Benetatou. Benetatou trifft im Camp auf Samira Yavuz (32), die Noch-Ehefrau von Serkan Yavuz (31). Er hatte mit Benetatou einen Seitensprung, als Samira Yavuz schwanger mit dem gemeinsamen Kind war. «Und bei Eva bohrt Ariel deswegen nun gründlich nach. Das ist doch kein Staatsakt, wenn man mit einem verheirateten Mann Sex hat», meint Obert. «Wenn Serkan in einem Puff Sex hat, kann Samira doch auch nicht verlangen, dass man das Puff schliesst.»

Benetatou schlage sich gut, auch bezüglich Dschungelprüfung: «Sie frisst wie eine Grosse. Sie verschlingt Ungeziefer, als wäre es ein Big Mac. Und performt gut und bringt eine spannende Geschichte mit», lobt sie. Benetatou, Schauspielerin Mirja du Mont (50) und Simone Ballack (49) sagt Obert die grössten Siegeschancen voraus.

Obert zieht nicht ins Dschungelcamp

Obert werde nie selbst am Dschungelcamp teilnehmen. «Ich bin Team Champagner und nicht Team Gülle. Wenn ich Geld brauche, gehe ich zur Bank», meint sie. «Mir drehts den Magen um, wenn ich am TV sehe, was sie machen müssen. Gott sei Dank bin ich nicht auf dieses Geld angewiesen.»

Selbst als Begleitperson werde man Claudia Obert nach dieser Staffel Down Under nicht mehr sehen. «Einmal und nie wieder», meint sie. «Über 20 Stunden fliegen, dann der schlimmste Jetlag meines Lebens – es ist sauanstrengend.» Immerhin: Mit Partner Max Suhr (27) stehen noch einige Ausflüge auf dem Plan, darunter ein Helikopterflug.

«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» läuft bis 8. Februar jeden Abend um 20.15 Uhr auf RTL.