Das Reality-Sternchen ist Down under angekommen und geniesst die letzten Tage vor dem Dschungel-Camp. Gegenüber verrät Ariel, wie ihr Flug verlaufen ist und weshalb ihre kleine Tochter nicht mitkommen konnte.

Darum gehts Ariel ist in Australien für das Dschungelcamp angekommen und entspannt.

Ihr Ex erlaubte nicht, dass gemeinsame Tochter mit nach Australien kommt.

Die Reise dauerte 26 Stunden; Ariel vermisst ihre Tochter schmerzlich. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Ariel (22) ist bereit für den Dschungel. Bevor es für die Schweizerin aber ins Camp für «Ich bin ein Star – holt mich hier raus!» geht, wo sie sich ekligen Aufgaben stellen muss, ging es für sie auf die lange Reise nach Australien.

Inzwischen ist das Reality-Sternchen am anderen Ende der Welt angelangt und kann ihre Freude nicht unterdrücken. Denn vorerst darf Ariel noch ein paar Tage im Hotel entspannen.

Erst Hotel, dann Dschungelcamp

Kaum in Down Under angekommen, sorgt Ariel auf Instagram für Lacher. Bei der Frage von RTL, ob auf ihrer langen Reise irgendetwas Spezielles passiert ist, antwortet die Schweizerin: «Eine Frau ist in der Toilette steckengeblieben und kam nicht mehr raus.» Was genau es damit auf sich hatte und ob die Dame aus ihrer misslichen Lage befreit werden konnte, lässt Ariel jedoch offen – vielleicht weiss sie es auch nicht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ansonsten sei ihr Flug angenehm gewesen, sie habe «geschlafen und gechillt». Besonders der Schokoladenkuchen hätte ihr geschmeckt. Über das restliche Flugzeugessen verliert sie jedoch weniger charmante Worte. «Der Rest hätte jetzt nicht sein müssen», lacht sie. Alles in allem sei ihr die Reise aber gar nicht mal so lang vorgekommen, gibt sie zu.

2:38 Dschungelcamp-Schweizerin: «Ariel hat Krawall im Blut»

Ariels Tochter ist beim Grosi untergekommen

Nach ihrer 26-stündigen Reise ist Ariel inzwischen in ihrem Hotel angekommen. Etwas vermisst die junge Frau aber schmerzlichst: Ihre kleine Tochter Illeyna Amani (2). Diese ist nämlich nicht mit nach Australien gekommen. Nicht aber, weil die 22-Jährige ihre Kleine nicht dabei haben wollte, sondern weil ihr Ex und Vater der gemeinsamen Tochter, Reality-TV-Star Giuliano Hediger (25), ihr die Erlaubnis nicht gegeben habe.

Für die junge Mutter ist dies nur schwer nachzuvollziehen, denn laut ihr sei sie «24/7 eigentlich komplett alleinerziehend», gehe es dann allerdings um solche Entscheidungen, «muss ich mir ein Einverständnis einholen, das ich leider nicht bekommen habe. Da stehen gewisse Egos noch im Wege.» Auch Hediger äussert sich zur nicht erteilten Erlaubnis auf Instagram: «Das hat alles seine Gründe. Ich werde euch bald erzählen, warum ich meine Tochter seit über zwei Monaten nicht gesehen habe».

Den Vater hat sie seit Wochen nicht mehr gesehen, die Mutter ist in Australien – wer kümmert sich denn jetzt um Illeyna Amani? «Meine Tochter ist bei meiner Mama – in sehr guten Händen», verrät Ariel. Netter Nebeneffekt für die Kleine: Das Grosi arbeitet als Tagesmutter, es sind daher immer viele Kinder daheim. Das Wissen, dass das Mädchen mit vielen anderen Kids spielen kann, erfreut Ariels Mutterherz.