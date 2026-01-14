Der Sänger Gil Ofarim soll für seine Teilnahme in der RTL-Sendung über 300’000 Euro erhalten. Claudia Effenberg bekam angeblich eine halbe Million.

Das sind die höchsten Antrittsgagen seit dem Start 2004

Darum gehts Gil Ofarim bekommt für seine Teilnahme am 19. RTL-Dschungelcamp über 300’00 Euro

Damit rangiert er in den Top 3 der höchsten Gagen seit dem Start 2004

Angeführt wird die Rangliste von Claudia Effenberg mit 500'000 Euro

Jean-Claude Galli Redaktor People

Wenn am 23. Januar zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr die 19. Staffel des RTL-Dschungelcamps beginnt – mit der Basler Reality-Darstellerin Ariel Hediger (22) ist auch eine Schweizerin dabei –, strahlt einer ganz besonders: Der deutsche Musiker Gil Ofarim (43) soll für seine Teilnahme über 300’000 Euro (umgerechnet 280’000 Franken) erhalten, was ihn direkt in die Top 3 des Gagen-Rankings dieses TV-Erfolgsformats bringt.

Seit der ersten Staffel 2004 mit Sieger Costa Cordalis (1944–2019) erhalten die Teilnehmenden Gagen in unterschiedlicher Höhe. Das Gros erhält Summen, die – angesichts eines möglichen Imageschadens und der zum Teil grenzwertigen Prüfungsaufgaben – höchstens ein Schmerzensgeld darstellen und nicht viel mehr als die Spesen und die Ausfälle anderer Engagements decken.

Von Dolly Buster bis Brigitte Nielsen

Während die Listenfüller tiefe fünfstellige Beträge einstreichen, griff RTL für die Namen mit Strahlkraft schon immer kräftig in die Kasse. In Staffel 1 erhielt Dolly Buster (56) als Spitzenreiterin 75’000, in Staffel 6 im Jahr 2012 waren es für Brigitte Nielsen (62) bereits 150’000, die diese Summe bei der zweiten Teilnahme 2016 dann noch auf 200’000 Euro steigerte.

Grundsätzlich steigen die Gagen stetig. Einerseits teuerungsbedingt. Und im Weiteren, weil das Dschungelcamp beachtungsmässig immer breitere Kreise zog und bereits bekannte Gagen stets auch grössere Begehrlichkeiten zukünftiger Kandidaten wecken.

Weder RTL noch die Prominenten bestätigen die kolportierten Summen. Doch sickern sie durch, weil sich die Teilnehmenden austauschen und das Umfeld und die TV-Crew-Mitglieder nicht immer absolut verschwiegen sind.

Claudia Effenberg in Führung

Zu beachten ist, dass die gesamte Höhe der Gagen nur dann ausbezahlt wird, wenn der jeweilige Prominente eine gewisse vertraglich ausgehandelte Anzahl von Runden durchsteht. Für die Siegerin oder den Sieger gibt es eine zusätzliche Gewinnprämie von 100’000 Euro. 2004 begann das Dschungelcamp mit zehn Startern, zuletzt waren immer zwölf Prominente dabei. Die Produktion einer Dschungelcamp-Staffel kostet RTL total rund 30 Millionen Euro.

Basierend auf mehreren deutschen Quellen ergibt sich folgende Top 10 der bisher höchsten Antrittsgagen. Neu nimmt Gil Ofarim den zweiten Platz ein.

Claudia Effenberg, 500’000 Euro (Staffel 16) Lilly Becker, 300’000 Euro (18) Harald Glööckler, 250’000 Euro (15) Anna-Carina Woitschack, 220’000 Euro (18) Cora Schumacher, 200’000 Euro (17) Jürgen Hingsen, 200’000 Euro (18) Brigitte Nielsen, 200’000 (10) Gunter Gabriel, 195’000 (10) Rolf Zacher, 185’000 Euro (10) Gina-Lisa Lohfink, 180’000 Euro (11)

