Die Rekordgage von über 300'000 Euro (280'000 Franken) soll Gil Ofarim (43) für sein Dschungelabenteuer erhalten, berichtete schlager.de vor wenigen Wochen. Dem widerspricht «Bild» nun und meint, er bekomme zwar eine «Hammer-Gage», sei jedoch nicht der Spitzenverdiener.

Dieser ist gemäss der Zeitung Schauspieler, 57 Jahre alt und wurde in Lugano geboren: Hardy Krüger junior. Das Dschungelabenteuer soll ihm rund 250'000 Euro aufs Konto spülen. Mit ihren Gagen aufs Podest haben es demnach auch Simone Ballack (43) und der eben erwähnte Gil Ofarim geschafft. Stimmen die Berichte, dürfen sich beide über gut 200'000 Euro freuen.

Zwischen 150'000 und 200'000 Euro hat es scheinbar gebraucht, um Mirja du Mont (50) in den Dschungel zu locken. Beim einstigen «Marienhof»-Star Nicole Belstler-Boettcher (62) reichten dafür offenbar bereits 110'000 Euro. In der gleichen Gewichts-, respektive Gagenklasse befindet sich der «Bild» nach auch Schauspieler Stephen Dürr (51). Mit ihm schliesst sich der Kreis derjenigen, die sich über einen sechsstelligen Betrag freuen dürfen.

Viel Drama für verhältnismässig wenig Gage

85'000 Euro und somit der höchste fünfstellige Betrag sollen sowohl Hubert Fella (58), als auch Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) erhalten. Etwas weniger gibt es für den einstigen «Bauer sucht Frau»-Teilnehmer Patrick Romer. 70'000 Euro soll der Landwirt vom Bodensee bekommen.

Wer gut aufgepasst und mitgezählt hat, der weiss, zwei Dschungelcamper fehlen noch – die beiden Reality-TV-Stars Umut Tekin (32) und Ariel (22). Die Gage von angeblichen je 60'000 Euro macht sie zu den Geringverdienern der diesjährigen Staffel. Die Schweizerin mag zwar mit am wenigsten verdienen, bietet dafür aber bisher am meisten Drama.