Der Schweizer Reality-TV-Star Ariel (22) brachte im Dschungelcamp (RTL, auch bei RTL+ abrufbar) einmal mehr Mitstreiter und Zuschauer gegen sich auf. Nachdem sie am Tag zuvor eine Prüfung abgebrochen hatte, trat sie am Montag gar nicht erst an. Die Begründung für ihre Verweigerung war einzigartig in der Geschichte von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» Es ging ihr diesmal nicht um Ängste oder Ekel. Sie konnte es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, in einem Team mit Eva Benetatou (33) und Gil Ofarim (43) anzutreten.

«Ich weiss, alle im Team haben Hunger, ich habe auch Hunger und es tut mir unfassbar leid, aber ich bin an erster Stelle für mich da und ich kann mir selber nicht untreu sein und mit solchen Menschen, die nicht ansatzweise meine moralischen Werte vertreten, auf ‹Team› machen, das geht nicht», sagte Ariel und bezeichnete ihre Prüfungskollegen gar als «unmenschlich».

«Ich kann nicht auf Team machen jetzt»

Der Grund: Benetatou, mit der Ariel schon seit Tagen überkreuz liegt, hatte auf dem Weg zur Prüfung Ariels Tochter erwähnt. «Auf Menschen, die schon am Boden sind, trittst du gerne drauf. Wenn du diese Werte deiner Tochter vermitteln willst, dann tust du mir leid», hatte Eva Benetatou gesagt.

Und Gil Ofarim? Auch mit dem konnte sie «nicht arbeiten». «Was er begangen hat... ich kann nicht auf Team machen jetzt», sagte die Schweizerin. Sie spielte damit auf Gils Davidsstern–Skandal an. Der Sänger hatte im November 2023 vor Gericht gestanden, einem Hotelmitarbeiter fälschlich Antisemitismus vorgeworfen zu haben.

Moderatorin Sonja Zietlow fasste Ariels Begründung wie folgt zusammen: «Also deine moralischen Werte bedeuten, du lässt jetzt komplett elf andere Menschen hängen – wie die letzten beiden Tage schon?» Ariel bestätigte dies mit einem «Ja. Ich bleib mir selber einfach treu».

Nicht nur die Mitcamper, die nun weiter hungern mussten, sondern auch die Zuschauer zeigen wenig Verständnis für Ariels moralische Ansprüche. «Wer Ariel nach dieser Sendung noch feiert, dem ist nicht mehr zu helfen. Einfach unerträglich», lautet ein typischer Kommentar bei Instagram. Der «Ariel-muss-raus-Button»-Kommentar erhält zudem weit über 8000 Likes. Auch hierzulande kommt ihr Verhalten nicht gut an, wie aus diesen Zeilen zu lesen ist: «Toll Ariel. Du vertrittst die Schweiz ja soo toll... da muss ich mich als Schweizer schämen.»

«Ariel schafft es innerhalb von zwei Abenden, dass Gil und Eva plötzlich mega sympathisch wirken. Das muss man ihr erstmal nachmachen», meint ein anderer User. Und auch Julian F. M. Stoeckl (38) bläst ins selbe Horn. «Es ist ja so furchtbar, dass man in solchen Momenten Eva sympathisch findet». Der Entertainer war 2014 selbst im Dschungelcamp. Viele, aber nicht alle seiner Follower stimmen ihm zu.

Nur wenige User schlagen sich auf die Seite der Prüfungsverweigerin. «Ich finde es super, dass Ariel die Prüfung mit den beiden abgelehnt hat und den beiden somit keine Sendezeit gegeben hat. Ausserdem liebe ich es, wie treu sie sich bleibt», schreibt eine Zuschauerin.

Zuschauer fordern neue Regeln

Manche Zuschauer fordern sogar die «IBES»–Macher auf, neue Regeln zu installieren. «Hey RTL, wie wäre es mit einer neuen Regel, wer dreimal abbricht/verweigert fliegt aus dem Camp?», schlägt eine Instagram–Nutzerin vor. Eine ähnliche Idee hat eine andere Zuschauerin: «Bitte neue Regeln! Verweigerung = Gagenabzug! Dreimal nicht geschafft = raus!».

Nach diesen Regeln würde Ariel vor dem Aus stehen. Vor ihrer Verweigerung aus Gewissensgründen brach sie schliesslich eine Prüfung ab. Bei einer Challenge, die sie zuvor gemeinsam mit Hubert Fella (58) absolvieren musste, war sie keine Hilfe. Anstatt in einer Tonne mit Kakerlaken, Ratten und Krokodilen nach Sternen zu suchen, kreischte sie nur. Das Resultat: null Sterne. Bereits bei der Essenschallenge an Tag 1, bei der alle 12 Kandidatinnen und Kandidaten antraten, konnte sie sich keinen Stern sichern. Allen anderen – mit Ausnahme von Samira Yavuz – gelang dies allerdings.

In der Folge am Dienstag kann sich Ariel jetzt beweisen. Die Anrufer haben sie erneut in eine Dschungelprüfung geschickt. Diesmal alleine. Ob es nun für Sterne reicht, wird sich zeigen. Was allerdings bereits jetzt klar ist: Das Camp wendet sich langsam aber sicher gegen sie.