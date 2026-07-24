Die Hännis nerven sich über ihren Promibonus

Luca und Christina Hänni waren zusammen auf dem «Moon + Stars»-Festival in Locarno – Promibonus inklusive. Dabei wollten sie das gar nicht. In ihrem Podcast erzählen sie von der unangenehmen Situation.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca und Christina Hänni erlebten unangenehme Szenen am Moon + Stars-Festival in Locarno

VIP-Tickets für Lewis Capaldi kosteten 1000 Franken, alle anderen waren ausverkauft

Eine Security-Mitarbeiterin drängte sie trotz Protest zur Konzertkasse

Fynn Müller People-Redaktor

Wenn Luca (31) und Christina Hänni (36) hierzulande aus dem Haus gehen, dauert es meist nicht lange, bis sie erkannt werden. Selbst in der italienischen Schweiz. In ihrem Podcast «Don't Worry Be Hänni» erzählt das Ehepaar von einem Ausflug zum Festival Moon + Stars in Locarno TI.

Es sollte ein entspannter Abend werden. Eigentlich wollten sie auf der Foodmeile des Festivals nur etwas essen und trinken. Tickets für das Konzert von Lewis Capaldi (29) nebenan waren ihnen zu teuer. Die normalen Tickets waren ausverkauft, VIP-Karten kosteten 1000 Franken. «Das war uns zu viel», sagt Luca Hänni im Podcast.

0:27 Frau Christina ist begeistert: Luca Hänni präsentiert sich oberkörperfrei

Auf dem Gelände angekommen, wurden die beiden erkannt und immer wieder angesprochen. «Geht ihr auch zu Lewis Capaldi?», hörten sie immer wieder. Die Hännis winkten jedes Mal ab. Viele glauben ihnen nicht. «Ist doch für euch kein Problem, Tickets zu bekommen, du bist doch Luca Hänni, da muss doch was zu machen sein», haben ihnen Festivalbesucher zu verstehen gegeben, wie Christina Hänni erzählt.

Security zerrte Hännis zur Kasse

Richtig unangenehm sei es geworden, als sich eine Security-Mitarbeiterin einschaltete. «Das kann nicht sein, ich gehe jetzt mit euch zur Kasse», sagte die Mitarbeiterin und schleifte die beiden kurzerhand mit. «Das war so unangenehm», erzählt Christina Hänni. Ihr Ehemann fügt an: «Richtig unangenehm. Ihr müsst jetzt auf das Konzert, der Lewis, der ist so cool, kommt mit, ich nehm euch an die Hand», habe die Frau gesagt.

An der Kasse hiess es: keine Tickets mehr verfügbar. «Wir möchten wirklich keinen Promi-Bonus», stellte Christina klar. Trotzdem blieb der Abend zwiespältig. «Wir waren so zwischen den Stühlen», sagt sie. Das Paar hörte Capaldi zwar singen, aber eben nicht live vor der Bühne, sondern von der Essensmeile aus. Und jeder wollte wissen, warum.

1:13 Versprecher? In diesem Video soll sie den Namen verraten haben