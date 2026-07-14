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Luca Hänni präsentiert sich oberkörperfrei
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Frau Christina ist begeistert:Luca Hänni präsentiert sich oberkörperfrei

«Grrr!»
Luca Hänni in Badehose lässt Gattin Christina dahinschmelzen

Die Hännis geniessen den Sommer in heimischen Gefilden. Der oberkörperfreie Anblick ihres Gatten beim Baden lässt Christina noch immer nicht kalt.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Aktualisiert: vor 22 Minuten
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Christina Hänni findet Ehemann Luca Hänni immer noch zum Anbeissen.
Foto: Screenshot Instagram: @christina.haenni

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Luca Hänni geniesst Abkühlung im Bach und begeistert seine Ehefrau
  • Christina teilt Video mit Feuer-Emoji und Song «Little Moments»
  • Ehepaar seit 2020 zusammen, Hochzeit 2023, Tochter im Juni 2024 geboren
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Silja AndersRedaktorin People

Der Sommer ist seit einigen Wochen in Hochform – und wer kann, sucht jede Gelegenheit, sich abzukühlen. So auch Luca Hänni (31), der bei einem entspannten Tag mit seiner Familie nicht anders kann, als sich in einen Waldbach zu stürzen und sich am kühlen Nass zu erfreuen.

Während er auf dem Bauch im Wasser liegt und damit sein Gesicht unter Wasser hält, wartet Gattin Christina Hänni (36) am Ufer und hofft, dass Luca Hänni bei all seinem Spass nicht vergisst, zum Atmen wieder aufzutauchen.

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Christina Hänni ist hin und weg von ihrem Gatten

Als der Sänger dann endlich aufsteht, kann Christina Hänni ihre Augen nicht von ihrem Ehemann abwenden. Klatschnass und durchtrainiert steht er vor ihr wie ein junger Gott, die Tänzerin ist völlig sprachlos.

«Von Ähm ja zu Grrr!», schreibt die Tänzerin zu ihrer Instagram-Story und setzt dahinter noch ein Feuer-Emoji, um zu unterstreichen, wie heiss sie den Anblick findet, der da vor ihr steht.

Die kleinen Momente, aus denen Erinnerungen werden

Untermalt wird ihr kleiner Clip vom Song «Little Moments» des Indie-Duos Nerin, der erst vor wenigen Monaten veröffentlicht wurde. In dem Song singt die Person davon, dass es die kleinen Momente im Leben sind, die zu Erinnerungen werden, die Momente, die man nie geplant hat. Mit dem Lied drückt Christina Hänni wohl eine Ruhe aus, die sie in diesem Moment empfunden hat.

Christina und Luca Hänni lernten sich 2020 bei «Let’s Dance» kennen, als Luca Hänni und die Profitänzerin Christina Luft miteinander auftraten. Noch im selben Jahr machten sie ihre Beziehung öffentlich. Im August 2023 folgte die Hochzeit, im Juni 2024 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Christina Hänni zog für ihren Ehemann in die Schweiz, die Familie besitzt ein Haus am Thunersee. Die Tänzerin sieht die Schweiz inzwischen als ihre Heimat an und erzählt ihren Fans regelmässig, wie wohl sie sich hier fühlt. Und selbst nach sechs Jahren Beziehung schmilzt sie beim Anblick ihres Liebsten immer noch dahin. Kürzlich machte sie ihm erst noch eine romantische Liebeserklärung auf Instagram – ohne einen bestimmten Anlass, einfach nur so.

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