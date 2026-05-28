Christina Hänni gibt «Let's Dance»-Update

Am Freitagabend findet das grosse «Let's Dance»-Finale statt. Doch für die Fans der Show geht es nur eine Woche später bereits mit der Profi-Challenge weiter, in der sich die Profi-Tänzerinnen und Tänzer miteinander messen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christina Hänni verzichtet 2026 auf die «Let's Dance»-Profi-Challenge

Sie geniesst erstmals freie Zeit mit Ehemann Luca und Familie

Drei Profi-Kollegen treten im grossen Finale an: Dzumaev, Arndt, Vinokurow

Saskia Schär Redaktorin People

Während sich in Köln die drei «Let's Dance»-Finalisten mit ihren Profi-Tänzern auf das grosse Finale morgen Abend vorbereiten – darunter der Schweizer Joel Mattli (32) –, geniesst Christina Hänni (36) das schöne Wetter. Gemeinsam mit Luca Hänni (31) meldet sie sich via Instagram aus der Badi und verkündet nicht nur, dass sie morgen erneut in die Ferien in Richtung Italien reisen wird, sondern gibt damit auch gleich ein «Let's Dance»-Update.

«Ich werde nicht bei der Profi-Challenge mitmachen dieses Jahr. Ich bin nicht dabei. Es hätte mich sehr gefreut, aber dieses Jahr ohne mich», so Hänni. Doch anstatt Trübsal zu blasen, nutzt sie die freie Zeit, «die sich für mich dieses Jahr das erste Mal bietet, ohne ‹Let's Dance› – für die Familie, für Genuss und für uns zwei». Bisher seien jeweils entweder sie oder Ehemann Luca in dieser Zeit weg gewesen. «Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders und es tut uns sehr, sehr gut.»

«Möge der Beste, Beliebteste, was auch immer gewinnen»

Ihren drei Profi-Kollegen, die im Finale stehen – Malika Dzumaev (34), Marta Arndt (36) und Evgeny Vinokurow (35) – wünscht sie bereits jetzt ganz viel Glück. «Eine geile Zeit, geniesst es, ihr seid der Hammer – genauso wie die drei Promis.» Einen Favoriten respektive eine Favoritin scheint sie dabei nicht zu haben. «Möge der Beste, Beliebteste, was auch immer gewinnen.»

Auch für die danach anstehende Profi-Challenge, die am 5. Juni um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt wird, wünscht sie den Tänzerinnen und Tänzern nur das Beste. «Es ist eine grosse Ehre, mitmachen zu dürfen. Ich kenne das, ich habe die Ehre gehabt, es auch mal gewinnen zu dürfen.» Dieses Jahr gibt es für Christina Hänni eine andere Art von Gewinn: Dolce far niente in Italien und gemeinsame Zeit mit ihren Liebsten.