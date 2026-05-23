Joel Mattli tanzt ins «Let's Dance»-Finale

Der 32-jährige Publikumsliebling Joel Mattli meistert mit seiner Partnerin auch die Hürde Halbfinale. Nun fehlt nur noch ein Schritt zum ganz grossen Sieg.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Grosser Erfolg für Joel Mattli (32) bei der RTL-Sendung «Let’s Dance»: Der Schweizer überzeugt am Freitag zum wiederholten Mal und zieht ins Finale der beliebten Tanzshow ein.

Mattli und Malika Dzumaev (35) gehören damit zu den besten drei besten Paaren der 19. Staffel! Im Halbfinale zeigt der «Ninja Warrior»-Athlet einmal mehr, dass er sich auf dem Tanzparkett genauso zu Hause fühlt wie in Arena.

Mattli trifft auf Milano und Anna-Carina Woitschack

Mit Tanzpartnerin Dzumaev liefert er die nötigen Emotionen. Und dies ohne Ohrfeige und Nasenbluten wie vor einer Woche. Ebenfalls ins Finale schafften es Milano (27) mit Marta Arndt (36) und Anna-Carina Woitschack (33) mit Evgeny Vinokurov (35).

Vor dem Halbfinale hatte sich Mattli noch nervös gezeigt. Besonders vor der Improvisation habe er «Respekt», sagte er zu Blick. «Ich werde tatsächlich von Minute zu Minute aufgeregter, denn das Ziel, ins Finale zu kommen, ist jetzt soooo nah», sagt Mattli damals.