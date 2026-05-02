«Let's Dance»-Favoritin fliegt überraschend raus

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nadja Benaissa (44) scheidet trotz Höchstpunktzahl bei «Let's Dance» am Freitag aus

Die Jury gab 30 Punkte, doch das Zuschauervoting entschied gegen sie

Benaissa erzielte bereits dreimal 30 Punkte, scheiterte aber im Exit-Voting

Fynn Müller People-Redaktor

Trotz Spitzenleistung und Höchstpunktzahl muss Nadja Benaissa (44) am Freitagabend in der achten Liveshow die Tanzfläche räumen. Die ehemalige Sängerin der No Angels galt als klare Favoritin auf den Sieg – jetzt macht ihr das Zuschauervoting einen Strich durch die Rechnung.

Selbst Juror Joachim Llambi (61) ist sprachlos. «Das kann ich kaum glauben», sagt er nach ihrem Aus. Dabei hat Benaissa mit ihren tänzerischen Darbietungen erneut überzeugt. In der ersten Runde zeigt sie gemeinsam mit Massimo Sinató (45) einen mitreissenden Jive zu «Something’s Got a Hold On Me» von Christina Aguilera. Die Jury war begeistert. «Du hast sehr gute Momente gehabt mit viel Energie und Rhythmusgefühl», lobte Jorge González (58), während Motsi Mabuse (45) Nadjas Leichtigkeit hervorhob: «Dein Ausdruck war heute ein ganz anderer, irgendwie lockerer.»

In der zweiten Runde legt die Sängerin mit ihrem gewohnten Tanzpartner Vadim Garbuzow (38) noch einmal nach. Ihr Tango zu «Sin Rumbo» von Otros Aires riss Jury und Publikum gleichermassen mit. González jubelte: «Ich habe das geliebt. Das war dramatisch, intensiv und so gut getanzt!»

Selbst als sich ein Zipfel ihres Kleides im Stöckelschuh verfing, blieb Benaissa ruhig und tanzte souverän weiter. Mabuse war beeindruckt: «Dabei die Ruhe zu behalten, nicht zu verzweifeln, deinem Partner zu vertrauen und weiterzumachen, das können nur Profis.»

Rauswurf trotz Höchstpunktzahl

Die Jury belohnt die Performance mit der Höchstpunktzahl: 30 Punkte. Doch all das reichte nicht aus. Benaissa muss im Exit-Voting gegen Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer (37) und Rapper Milano (21) antreten – und verliert. Während die beiden Männer eine Runde weiterkommen, bedeutet das für Benaissa und ihren Tanzpartner das Aus. Der ungläubige Blick von Joachim Llambi am Ende der Show spricht Bände. Benaissa ist bereits zum dritten Mal mit 30 Punkten ausgezeichnet worden. Jetzt hat es sich für die Favoritin ausgetanzt.

Mit Joel Mattli (32) ist ein Schweizer weiterhin dabei im Rennen um den Titel.