Der Schweizer Joel Mattli glänzt bei «Let's Dance» 2026 mit seinem Tanztalent und einer perfekten Punktzahl. Neben Lob von der Jury sorgt sein Verhältnis zu Tanzpartnerin Malika Dzumaev für Spekulationen – was läuft da wirklich?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Joel Mattli begeistert bei «Let's Dance» mit Höchstpunkten und Jury-Lob.

Spekulationen über Romanze mit Tanzpartnerin Malika Dzumaev sorgen für Aufsehen.

In der Auftaktshow im Februar erzielte Mattli bereits 30 Punkte. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Joel Mattli (31) sorgt für Schlagzeilen bei der aktuellen Staffel von «Let's Dance». Der Schweizer, bekannt aus der RTL-Show «Ninja Warrior Germany», hat sich in der Tanzshow nicht nur zum Publikumsliebling, sondern auch zum Favoriten der Jury entwickelt. Gleich in der Auftaktshow Ende Februar beeindruckte er mit seiner Performance und holte als erster Kandidat der 19. Staffel die Höchstpunktzahl von 30 Zählern. Juror Joachim Llambi (61) lobte Mattli und erklärte ihn schon früh zum Titelanwärter.

Doch nicht nur Mattlis Talent auf dem Parkett steht im Fokus. Seine Chemie mit Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) sorgt für jede Menge Gesprächsstoff. «Die beiden sind wie ein Herz und eine Seele», kommentierte Motsi Mabuse (45) nach einem ihrer Auftritte. Auch Jorge González und Joachim Llambi machten ähnliche Andeutungen, während Zuschauer vor den Bildschirmen nach ihrem gefühlvollen Contemporary zu «Ordinary» von Alex Warren immer intensiver spekulierten: Läuft zwischen Joel und Malika etwa mehr als nur der Tanz?

«Muss mich vor niemandem rechtfertigen»

Mattli selbst reagierte gelassen auf die Gerüchte. Im Gespräch mit t-online erklärt er: «Getuschel gehört dazu. Wir haben einfach viel Spass am Tanzen und verstehen uns super.» Er sehe es als Kompliment, dass die Emotionen, die sie mit ihren Performances vermitteln wollen, auch beim Publikum ankommen. Trotzdem gesteht er, dass ihm die körperliche Nähe zu Beginn ungewohnt war: «Ich kann mich zwar gut in Dinge hineinsteigern und kann das auch fühlen, aber es ist für mich komplettes Neuland, dass diese körperliche Nähe so selbstverständlich ist.»

Dass der Athlet derzeit Single ist, sieht er dabei als Vorteil: «Ich habe das Glück, dass ich mich bei niemandem rechtfertigen muss – und Malika auch nicht. Daher ist es schon von Vorteil, dass ich kein schlechtes Gewissen haben muss. Und wenn man diese Nähe dann zulässt, ist die Barriere nicht ganz so hoch wie vielleicht in anderen Fällen.»

«Let's Dance» brachte schon so einige Liebespaare hervor

Die Tanzshow hat schon so manchem Promi die Liebe gebracht. Rebecca Mir (34) und Massimo Sinató (45) etwa fanden 2012 in der Sendung zueinander, heirateten drei Jahre später und wurden 2021 Eltern eines Sohnes. Auch DSDS-Gewinner Luca Hänni (31) verliebte sich 2020 in seine Tanzpartnerin Christina Luft (36). Drei Jahre nach ihrer Teilnahme gaben sie sich das Jawort und begrüssten im Sommer 2024 ihr erstes Kind. Gerüchte um Romanzen bei «Let's Dance» sind also keine Seltenheit – Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) wurde unter anderem Beziehungen mit Sänger Gil Ofarim (43) und Mentalist Timon Krause (31) nachgesagt.

Ob es bei Joel Mattli und Malika Dzumaev tatsächlich funkt, bleibt offen. Sicher ist: Ihr tänzerisches Zusammenspiel begeistert Woche für Woche die Zuschauer und bringt ihnen regelmässig Bestnoten ein.