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Schock bei RTL-Show
Kandidatin verlässt «Let's Dance» frühzeitig

Esther Schweins muss «Let’s Dance» nach der fünften Show verlassen. Die Schauspielerin tanzte wochenlang mit gebrochenen Rippen. Bibi Heinicke kehrt überraschend ins Tanzduell zurück.
Publiziert: vor 5 Minuten
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Muss «Let's Dance» frühzeitig beenden: Schauspielerin Esther Schweins mit Tanzpartner Massimo Sinato.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Esther Schweins verlässt «Let’s Dance» wegen gebrochener Rippen
  • Bibi Heinicke kehrt ins Rennen zurück nach überraschendem Ausschied
  • Finale am 23. Mai 2025 um 20.15 Uhr auf RTL
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Ist das bitter! Esther Schweins (55) muss die RTL-Show «Let’s Dance» frühzeitig verlassen. Grund dafür sind zwei gebrochene Rippen, die sich während der vergangenen Wochen verschlimmert haben. Nun ist eine der Rippen sogar verrutscht, was laut ärztlichem Rat ein Weitertrainieren zu riskant macht.

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Die Schauspielerin hatte trotz der Verletzung in der fünften Show noch einen beeindruckenden Tango hingelegt. Gemeinsam mit Profitänzer Massimo Sinató überzeugte sie Jury und Publikum und holte 22 Punkte. Doch hinter den Kulissen kämpfte sie bereits seit Wochen mit starken Schmerzen, was sie sich bei ihren Performances nie anmerken liess. «Esther hat zwei gebrochene Rippen, also die hat sie schon länger angeknackst, jetzt sind sie komplett durch. Das macht uns das Training schwer», erklärte Massimo Sinató in der vierten Show.

Influencerin zurück im Rennen

Esther Schweins' Rückzug sorgt für eine überraschende Wendung: Influencerin Bianca Heinicke (33) und Zsolt Sándor Cseke kehren zurück auf das Tanzparkett. Das Duo war in der fünften Show überraschend ausgeschieden, obwohl sie mit 21 Punkten eine solide Leistung gezeigt hatten. «Ich kann ausschlafen und werde mir einen schönen Tag machen!», sagte Heinicke zwar damals noch optimistisch im Interview. Jetzt steht sie wieder im Wettbewerb um den Titel. 

Mit Joel Mattli (31) hat auch ein Schweizer noch die Chance auf den Sieg. Er tritt gemeinsam mit Profitänzerin Malika Dzumaev an. Wie der Zürcher die Show erlebt und wie er in Köln wohnt, liest du hier.

Das Finale von «Let's Dance» steigt am 23. Mai 2026 um 20.15 Uhr auf RTL. 

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