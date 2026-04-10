Freudige Nachricht für die «Let's Dance»-Stars Renata und Valentin Lusin: Am 10. April 2026 verkündeten sie die Geburt ihres zweiten Kindes. Die Familie teilt ein erstes Babyfoto und zeigt ihr neues Glück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Renata und Valentin Lusin wurden am 10. April erneut Eltern

Geburt dauerte sechs Stunden, Tochter direkt nach Ankunft geboren

Erste Tochter Stella wurde im März 2024 geboren War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Die «Let’s Dance»-Stars Renata (38) und Valentin Lusin (39) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Am 10. April 2026 teilte das Paar auf Instagram ein erstes emotionales Foto seiner neugeborenen Tochter. «Yuhuuu! Wir haben es geschafft! Wir halten unser zweites Wunder in den Armen. Es gibt keine Worte, die das Gefühl beschreiben!», schrieben die stolzen Eltern zu ihrem Beitrag.

Dort verraten sie auch sogleich den Namen des Babys: Tessa Lusin. Sie erblickte «nach einer wunderschönen Geburt am 9.04.2026 um 16:15» Uhr das Licht der Welt. «Wir sind unendlich dankbar, überglücklich und geniessen die wunderschöne Kennenlernzeit», schreibt das Ehepaar weiter.

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Unter dem Post finden sich zahlreiche Gratulationen, wie beispielsweise von Model und Influencerin Betty Taube (31), Moderatorin Frauke Ludowig (62) oder auch Tänzerin Christina Hänni (35). «Juhuuu willkommen! Und so dicke Umarmung an die superstarke Mami!», schreibt Letztere und fügt ihrem Kommentar gleich mehrere Herzen bei.

Kein einfacher Weg zu ihren beiden Mädchen

Die kleine Tessa macht Lusins erste Tochter Stella nun zum grossen Schwesterchen und aus der dreiköpfigen eine vierköpfige Familie. Doch der Weg zu ihrem Familienglück war alles andere als einfach. Vor der Geburt ihrer ersten Tochter im März 2024 erlitt Renata Lusin innerhalb eines Jahres drei Fehlgeburten.

Bei einem Gentest wurde dann festgestellt, dass ihr wichtige KIR-Gene fehlen, die eine Schwangerschaft unterstützen. Eine medikamentöse Therapie soll geholfen haben, doch Renata betonte auf Instagram: «Es kann auch alles Zufall sein und vielleicht wäre Stella auch ohne Spritzen geboren, aber die Verzweiflung war zu hoch und ich war bereit, alles was geht auszuprobieren.»

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