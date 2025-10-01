Die Familie von Renata und Valentin Lusin wächst weiter: Die «Let's Dance»-Stars werden erneut Eltern. Ihr zweites Kind soll im kommenden Frühjahr zur Welt kommen.

1/5 Renata und Valentin Lusin werden erneut Eltern. Foto: imago/Reichwein

Darum gehts Renata und Valentin Lusin erwarten ihr zweites Kind im Frühjahr

Das Paar bezeichnet das Baby als «französisches Camping-Baby»

Renata und Valentin Lusin (beide 38) werden erneut Eltern. Das verrät das Paar mit folgenden Worten auf Instagram: «Ihr lieben. Wir haben ganz tolle Nachrichten für euch. Ich bin im vierten Monat schwanger! Schwanger mit unserem zweiten Kind», sagt Renata Lusin strahlend in die Kamera, während Ehemann Valentin ihr zärtlich mit der Hand über den Bauch fährt. Ihr Baby – das gemäss Valentin ein Junge und laut Renata Lusin ein Mädchen wird – soll demnach im Frühjahr auf die Welt kommen.

«Wahnsinn. Was für eine spannende Zeit für uns, vielen Dank, dass ihr da so mitgeht und so Interesse zeigt. Wir sind sehr, sehr glücklich», erklärt der Tänzer, während seine Frau anfügt: «Wir sind sehr dankbar und glücklich, dass es so schnell geklappt hat».

Die werdenden Eltern erhalten auf Instagram zahlreiche Glückwünsche. «Wir freuen uns so sehr für euch. Eine schöne und gesunde Schwangerschaft. Wir drücken euch» kommentiert beispielsweise ihre «Let's Dance»-Kollegin Christina Hänni (35) und Juror Joachim Llambi (61) meint: «Wundervolle Nachrichten und ich freue mich so sehr für euch».

Schwanger nach mehreren Fehlgeburten

Renata und Valentin Lusin sind seit 2014 verheiratet und wurden im März 2024 Eltern einer Tochter namens Stella. Zuvor hatte die gebürtige Russin drei Fehlgeburten erlitten – innerhalb eines Jahres. Über ihre vorzeitigen Abgänge redet sie offen. Dies zum einen für sich selbst, zum anderen wegen all jener Frauen, die ebenfalls eine Fehlgeburt erlitten haben.

Die Erfahrung belastet sie offenbar auch heute noch: Als sie von der erneuten Schwangerschaft erfahren habe, sei sie zunächst «sehr nüchtern» gewesen, sagt Lusin der «Bild». «Ich glaube, der Körper schützt dich nach so vielen Rückschlägen vor neuer Enttäuschung und Schmerz. Erst als die heikle Phase vorbei war, sind wir vor Freude explodiert.»

Renata Lusin fehlt bei «Let's Dance»

Für Fans von «Let's Dance» bedeutet die neue Schwangerschaft allerdings auch: Renata Lusin fehlt sowohl bei der kommenden «Let's Dance»-Tour vom 7. November bis 3. Dezember als auch bei der nächsten Staffel der RTL-Tanzshow im Frühjahr 2026.