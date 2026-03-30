Betty Taube fliegt bei «Let's Dance» raus

Während sich Betty Taube am Sonntagabend von «Let's Dance» verabschieden musste, stellte der Schweizer Joel Mattli alle in den Schatten und ertanzte sich die ersten 30 Punkte der Staffel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Betty Taube scheidet am Sonntag bei «Let's Dance» mit 19 Punkten aus

Joel Mattli aus Zürich erhält als Elvis Presley die Höchstwertung von 30 Punkten

Mattli ohne Tanzerfahrung wird Favorit, Publikum und Jury begeistert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Betty Taube (31) musste sich am Sonntagabend von «Let's Dance» verabschieden. Das Model ertanzte sich zwar 19 Punkte der Jury für ihre Samba im Madonna-Outfit, doch das Publikum konnte sich nicht dazu hinreissen lassen, für Taube anzurufen. Damit endete ihre Reise auf dem Tanzparkett vorerst.

«Ja, ich hatte schon nicht so eine gute Woche. Mir war auch klar, dass ich heute im roten Licht stehen werde», erklärte das Model im Nachhinein gegenüber RTL. Auch ihr Tanzpartner Alexandru Ionel muss das Aus erst einmal verarbeiten. «Es ist ein ultrakomisches Gefühl, weil wir haben auch nicht damit gerechnet», verrät er.

Sie fliegt bei «Let's Dance», aber schwebt auf Wolke sieben

Auch wenn es für Betty Taube bei «Let's Dance» vorbei ist, hat sie nicht unbedingt wahnsinnig viel Grund zur Traurigkeit. Wie die einstige «Germany's Next Topmodel»-Teilnehmerin nämlich verriet, ist sie frisch verliebt. «Also die Leute, die dürfen gerne wissen, dass ich einen Freund habe. Aber wir lassen das sehr langsam angehen mit der Öffentlichkeit», sagt das Model und hält daher auch die Identität ihres Liebsten geheim. Und die Fans können sich trotzdem freuen, denn spätestens zur Finalshow wird Betty Taube noch einmal mit allen zusammen auf dem Tanzparkett stehen.

Schweizer ist der Fanfavorit

Wer weiter tanzen darf, ist der Schweizer Teilnehmer Joel Mattli (31). Dieser überzeugt in der diesjähirgen Staffel bisher auf ganzer Linie. Nicht nur das Publikum hat er für sich eingenommen, weshalb die Zuschauerinnen und Zuschauer jede Woche fleissig für ihn anrufen. Auch die Fachjury zeigt sich begeistert und verlieh Mattli am Sonntag die ersten 30 Punkte der Staffel – das ist die Höchstwertung! Gegenüber Blick verriet Mattli kurz vor Staffelstart noch, dass er nervös sei, da die Konkurrenz stark sei. Zudem hatte er keinerlei Tanzerfahrung. Das scheint sich aber kaum bemerkbar zu machen und der Zürcher mausert sich langsam zum absoluten Favoriten. Mit seiner Darstellung als Elvis Presley, dem King of Rock'n'Roll wurde Joel Mattli durch die 30 Punkte der Jury zum King of «Let's Dance 2026» gekrönt.