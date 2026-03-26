Für die kommende «Let's Dance»-Folge am Sonntagabend wagte Ross Antony eine Typveränderung: Der Sänger rasierte sich den Bart ab. Bei Instagram zeigt er den Vorher-Nachher-Effekt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ross Antony rasiert seinen Bart für «Let's Dance» in Köln

Ohne Bart sieht Antony viel jünger aus, aber ungewohnt

19. Staffel «Let's Dance» mit Tanzpartnerin Mariia Maksina, 28 Jahre War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ross Antony (51) zeigt sich in einem neuen Look: Für die kommende Folge von «Let's Dance» am Sonntagabend (20:15 Uhr bei RTL) rasierte sich der Sänger und Entertainer seinen Bart ab. Bei Instagram zeigt Ross Antony den Vorher-Nachher-Effekt - und der kann sich sehen lassen: Ohne Bart wirkt Antony deutlich verjüngt. Trotzdem ist der «Let's Dance»-Kandidat nicht begeistert vom neuen Look, wie er in der Bildunterschrift verrät.

«Ich bin ehrlich gesagt nicht der grösste Fan vom Look ohne Bart, auch wenn ich dadurch etwas jünger aussehe», so Ross Antony zum Vorher-Nachher-Bild. «Aber ich freue mich riesig auf eure Reaktionen am Sonntagabend... es wird ein Abend, den ihr so schnell nicht vergessen werdet!», kündigt er an.

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Tänzer Joel Mattli: «Ein halbes Leben jünger»

Der Schweizer Mitkandidat Joel Mattli (31) kommentiert das Bild mit einem lachenden Emoji und sagt: «So hab ich dir als Teenager im Dschungel zugeschaut». Er findet, Ross Antony sieht «direkt ein halbes Leben jünger» aus. Dazu fügt er ein Baby-Emoji an. Die Fans sind begeistert: «Beides steht dir wirklich sehr gut, du kannst wirklich alles tragen», findet eine Userin, «Steht dir beides sehr gut», findet eine andere. «Ohne sieht besser und viel jünger aus», kommentiert jemand anderes.

Seinen neuen Look nimmt Antony zum Anlass, einige amüsante Reels zum Thema zu machen. So ist zu sehen, wie er am grossen Tanzspiegel vorbeiläuft und sich ab seinem eigenen Anblick erschreckt. «Ich hab's vergessen, dass ich keinen Bart mehr habe», meint er lachend. «Es ist immer noch wirklich ungewohnt morgens in den Spiegel zu schauen, aber ich sehe doch viel jünger aus, oder nicht?», schreibt er zu dem entsprechenden Reel.

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Ross Antony nimmt in der aktuellen 19. Staffel als Promi-Kandidat teil. Seine Tanzpartnerin ist die Profi-Tänzerin Mariia Maksina (28).